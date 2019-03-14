Крымская весна в исторических парках «Россия – Моя история»

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В честь пятилетия воссоединения Крыма с Россией мультимедийный проект «Россия – Моя история» запустил на площадках всех ныне действующих в стране 19 исторических парков дополнения к экспозиции, посвященной современной истории с 1945-го по 2017 год. Вспецпроект, созданный специалистами исторической редакции проекта, вошли актуальные материалы, охватывающие всю историю Крыма.На анимационных стендах, в интерактивных приложениях и сенсорных панелях рассказана история античного и византийского периодов полуострова, времени крымского ханства. В материалах обновленной выставки также отражена история присоединения Крыма к России вэпоху правления Екатерины II, перипетии Крымской войны и многое другое.Особое место в экспозициях получили разделы «Всесоюзная здравница», «Защищая крымские рубежи» и «Крымская весна», где описываются события недавнего времени и подчеркивается не только стратегическая важность черноморских рубежей России, но и их роль в жизни каждого россиянина, знакомого с крымскими курортами.Все материалы стали частью блока федерального контента экспозиций исторических парков, размещенного в залах «Россия – Моя история. 1945-2017». Обновленный дизайн, архивные фото и видео материалы, малоизвестные факты о Крыме помогут посетителям сложить яснуюисторическую картину жизни полуострова.В каждом из 19 исторических парков пройдут мероприятия, посвященные пятилетию возвращения Крыма в состав России. Тематические экскурсии с использованием новых интерактивных носителей, лекции на темы из истории полуострова, кинопоказы и выставки помогут узнать, как на самом деле развивалась политическая, социальная, военная и культурная история Крыма.В Историческом парке Самарского региона 15, 16 и 17 марта в полдень пройдут бесплатные обзорные экскурсии по всем экспозициям: «Крым: от Империи до Федерации». И кинопоказы - «Чистая победа: битва за Севастополь», фильм Валерия Тимощенко - из архива Всероссийского фестиваля «Соль земли», передает пресс-служба облправительства.Фото: соцсети