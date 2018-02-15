Крым отложит введение курортного сбора до мая 2019 года

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«На ближайшую сессию будет вынесена поправка для рассмотрения в первом чтении о переносе курортного сбора на территории Республики Крым на май 2019 года», — сказал он.Министр туризма республики Вадим Волченко отметил, что этот вопрос прошел ряд согласований на федеральном уровне. «Получили везде понимание, 1 мая 2019 года — такой срок вполне возможен», — считает он. «Мы надеемся, что государственный совет на ближайшей сессии, возможно, даже в двух чтениях, по крайней мере, будем очень просить об этом, примет эту поправку, и у Крыма будет еще год запаса для подготовки», — добавил Волченко.По его словам, решение перенести введение курортного сбора принято также на основании консультаций с туристическим бизнесом внутри республики и за ее пределами. «Для Крыма есть возможность начать чуть позже для того, чтобы получить более выраженный эффект», — заключил политик.В декабре 2017 года Алексей Черняк сообщил РБК, что отельеры региона не готовы в 2018 году начать эксперимент по взиманию курортного сбора в регионе. Он отмечал, что необходимо провести разъяснительную работу в России, поскольку «была поднята большая шумиха вокруг закона «О введении курортного сбора».«Нужно объяснить людям, что в Крыму не взимаются сумасшедшие деньги», — говорил он. Черняк добавил, что Крым находится «не в самой лучшей ситуации» из-за санкций, отсутствия инфраструктуры, а также из-за недостроенного Крымского моста.Закон «О введении курортного сбора» приняли в ноябре 2017 года. Документ предусматривает курортный сбор с туристов в Крыму в размере 10 руб. в сутки (исключая день заезда) в течение летнего сезона — с 1 мая по 30 сентября. Сбор предлагается взимать с отдыхающих в Черноморском районе Крыма, в городских округах Алушта, Феодосия, Евпатория, Саки, Судак и Ялта до 2022 года.