"Крылья Советов" продолжают дарить подарки самарским детям

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В первый день ее проведения, 8 декабря самарский клуб доставил многодетные семьи, а также семьи, нуждающиеся в поддержке, на матч с "Ростовом", который ребята вместе с родителями смотрели из скайбокса "Самара Арены".В перерыве игры Дед Мороз поздравил детей с наступающим Новым годом и вручил подарки от "Крыльев" и партнеров клуба – Coca-Сola HBC Россия и Самарского БКК.Сегодня, 18 декабря, "Крылья Советов" на специальном клубном микроавтобусе с новогодней подсветкой отправились в гости к самарским семьям, нуждающимся в поддержке. Дед Мороз поздравлял ребят с наступающим Новым годом и дарил ценные подарки от "Крыльев Советов" и партнера клуба - компании PUMA.Также Дед Мороз приглашал семьи на домашние матчи нашей команды в новом году.Акция "Новогодние "Крылья" продолжится в течение всей текущей недели. В среду, 19 декабря, ней примет участие игрок основного состава самарской команды, передает пресс-служба ПФК "Крылья Советов".Фото: пресс-служба ПФК "Крылья Советов"