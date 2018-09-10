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Новости /  Общество /  Социум  

Крутой — о состоянии здоровья Валерия Леонтьева: Он еле ходил

10 сентября 2018 14:39
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69-летнему артисту вызвали скорую и прописали постельный режим.
Конкурс молодых исполнителей "Новая волна" в Сочи закончился. Одним из его участников должен был стать Валерий Леонтьев. Однако из-за пневмонии его выступление пришлось отменить, передает life.ru.

Чтобы избежать лишних домыслов, на своей странице в "Инстаграме" Леонтьев сам сообщил о своём состоянии поклонникам: "Жаль огорчать вас, но я, скорее всего, не смогу принять участие в сегодняшнем и завтрашнем концертах на "Новой волне". Врачи диагностировали пневмонию и категорически запретили мне выходить на сцену. Я не хочу, чтобы моя болезнь обрастала домыслами и слухами, поэтому открыто говорю вам об этом. Надеюсь, до концерта закрытия я встану на ноги", — рассказал Леонтьев.

69-летнему артисту вызвали скорую и прописали постельный режим. Два дня Леонтьев проходил интенсивный курс лечения в гостиничном номере под наблюдением врачей.

Композитор Игорь Крутой на пресс-конференции, организованной по поводу закрытия "Новой волны", рассказал о самочувствии друга.

"У него было очень тяжёлое состояние. Он прилетел сюда, тут же позвонил мне и сказал, что хочет обратно в Москву, настолько ему было плохо. Он буквально не мог передвигаться по гостиничному номеру, ходил по стенке. Ему сразу вызвали скорую. Оказалось, пневмония. Но сейчас он уже хочет выйти на сцену. Посмотрим. Скорее всего, так и будет", — поделился 64-летний Крутой. 
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Комментарии



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