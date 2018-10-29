Крушение царского поезда. Когда русский император повёл себя как настоящий мужик

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Александр III с семьёй и слугами отправлялся из Крыма в Петербург специальным императорским поездом из 10 вагонов, среди которых кухня, салон, спальни, столовая. В последней и завтракала царская семья вместе со свитой (завтрак у Александра III редко начинался раньше часу дня).Состав нёсся со скоростью около 60 вёрст в час: едва ли не в два раза больше допустимого. А что делать: в Харькове была назначена важная встреча, император не любил опаздывать. Нагоняли как могли.В 14:14 подряд произошло три толчка. От одного практически все 23 человека, которые были в столовой, попадали на пол. Полетела посуда. Второй толчок был ещё сильнее. Остановился состав только после третьего, когда на полу уже лежала даже мебель, а сам вагон чем-то напоминал сломанную шкатулку. Столовая, где была вся семья, завалилась набок, колёса отлетели, стены были практически разрушены. Крыша частично лежала на верхней раме, рискуя обрушиться в любой момент."Всё смешалось: тела убитых, изуродованные железные фермы, согнутые рельсы, обломки дерева, багаж, битая посуда, инструменты… Шёл дождь, грязь была непролазная", — писал Евгений Толмачев в книге "Александр III и его время".В аварии погибло 19 человек, было ранено 14. В тот момент император повёл себя в первую очередь как настоящий мужик. Понимая, что сейчас под завалы могут попасть его дети, жена и свита, правитель схватился за практически упавшую крышу, поднял её и дал выбраться всем, кто был в вагоне. О том, что произошло дальше, существует две версии. Согласно одной из них, вскоре ему пришли на помощь слуги, которые помогли правителю выйти. Согласно другой, он выбирался на свой страх и риск: откинув обрушившуюся часть крыши как можно дальше, чтобы успеть выбежать. А после правитель бросился помогать раненым."Московские ведомости" тогда писали, что правитель в момент произошедшего не говорил, какие у него травмы: он просто спасал людей, было не до себя. Очевидцы заметили, что у него сильно повреждена нога, а портсигар, лежавший в нагрудном кармане, и вовсе был сплюснут. Значит, травмы получил и правитель.Позже выяснилось, что он сильно ударился во время падения в поезде. Как предполагают историки, из-за шокового состояния в тот момент он не чувствовал боли и смог подняться. А после ещё и поднимал крышу, которая весит десятки килограммов. Итог — повреждения спины и почек.Император так и не смог оправиться от этих травм. Он много времени проводил на даче в Ливадии, пытаясь поддерживать здоровье. Незадолго до смерти он практически не мог двигаться. 1 ноября 1894 года в возрасте 49 лет император скончался на руках у императрицы.