Кровли зданий, пострадавшие из-за обильных снегопадов в Самаре, восстановят в течение месяца

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В городской Администрации под председательством главы Самарысостоялось рабочее совещание, на повестку которого был вынесен вопрос о содержании объектов городского хозяйства и многоквартирных домов в период активного таяния снегов.Руководитель Департамента городского хозяйства и экологиидоложил, что для решения ранее поставленных главой Самары задач по уборке снежных накоплений с городских территорий направлены дополнительные средства для вывоза более 240 тысяч тонн снега.«На настоящий момент с улично-дорожной сети, парков, скверов и набережной вывезено 839 тысяч тонн. Кроме того, продолжается работа во дворах: на данный момент по вывозу снега отработано 233 адреса. С их территории в общей сумме убрали 28 883 тонны», - рассказал Олег Ивахин.Заслушав доклад Олега Ивахина, Елена Лапушкина поручила не сбавлять темпы и оперативнее проводить работы по уборке:«Кроме центральных улиц и основных магистралей существуют и другие. Обратите внимание на улицу Гагарина, на проспект Кирова, на Садовую, Чапаевскую, Самарскую. И проезжие части, и тротуары по этим улицам требуют немедленной расчистки», - обратилась глава города к руководителю Департамента.Для того, чтобы минимизировать риски подтопления городских территорий, в Самаре стартовала работа по подготовке дождеприемных колодцев и системы ливневой канализации.«Сейчас сформировано 8 бригад, которые открывают, проливают, очищают и дождеприемные колодцы. Кроме того, при необходимости специалисты проводят откачку воды в тех местах, где происходит ее скопление. К примеру, такие работы мы уже провели по заявке в Куйбышевском районе», - доложил директор муниципального предприятия «Инженерные системы»Особое внимание на совещании также уделили восстановлению кровель зданий, разрушенных под тяжестью скопившегося снега. Напомним, что за зимний период 2018-2019 в Самаре из-за несвоевременной расчистки крыш после снегопадов пострадало 8 зданий. Районные администрации совместно с Государственной жилищной инспекцией готовят материалы для наказания управляющих компаний, допустивших обрушение кровель. Олег Ивахин отметил, что восстановительные работы на всех объектах будут завершены в течение месяца, передает пресс-служба горадминистрации.