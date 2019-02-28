"Критическая угроза для США". Больше половины американцев испугались России
28 февраля 2019 22:22
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Ещё 39 процентов респондентов назвали эту угрозу "важной, но не критической". Стоит отметить, что среди тех, кто негативно относится к России, заметно больше сторонников Демократической партии, чем республиканцев.
Кроме того, американцы ответили на вопрос о том, какую страну они считают главным врагом США. 32 процента ответили — Россию. Это в полтора раза больше, чем в прошлом году. Ещё 21 процент опрошенных назвали Китай.
Северная Корея, которую ранее считали врагом номер один, теперь осталась далеко позади в этом антирейтинге.
А вот одна цифра в результатах опроса осталась неизменной: 2 процента американцев по-прежнему считают, что самая большая опасность для Америки исходит от неё самой.
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