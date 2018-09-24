Кристина Орбакайте решила переехать в США
24 сентября 2018 20:01
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У артистки есть дом в Майами, а несколько лет назад она купила квартиру в Нью-Йорке и сделала там ремонт.
Источники в окружении звезды рассказали, она останется в США до октября, а потом вернется в Россию на гастроли.
По информации Starhit, решение перебраться за границу во многом связано со спадом востребованности в России. Кроме того, в сентябре шестилетняя дочь Орбакайте — Клава — пошла в подготовительный класс одной из нью-йоркских школ.
Фото: соцсети
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