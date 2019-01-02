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Новости /  Общество /  Социум  

Крис Кельми скончался после празднования Нового года под Москвой

2 января 2019 22:10
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Среди его песен такие суперхиты, как
РЕН ТВ стали известны первые подробности смерти певца Криса Кельми. Автор песни "Замыкая круг" скончался после празднования Нового года в своем доме в деревне Новоглаголево под Москвой.

Музыканта нашли в доме, когда он был уже без сознания. Медики боролись за его жизнь, но сделать ничего уже не смогли.

Известно, что Крис Кельми в последнее время не покидал загородный дом. В последнее время у звезды были проблемы с алкоголем.

Музыкант, композитор и певец Крис Кельми создал более 200 произведений. Среди его песен такие суперхиты, как "Замыкая круг", "Усталое такси", "Слушай, ночь" и другие. До сольной карьеры Кельми участвовал в коллективах "Автограф", "Рок-Ателье", "Високосное лето". 



Фото:   соцсети
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