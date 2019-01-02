Крис Кельми скончался после празднования Нового года под Москвой

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Музыканта нашли в доме, когда он был уже без сознания. Медики боролись за его жизнь, но сделать ничего уже не смогли.Известно, что Крис Кельми в последнее время не покидал загородный дом. В последнее время у звезды были проблемы с алкоголем.Музыкант, композитор и певец Крис Кельми создал более 200 произведений. Среди его песен такие суперхиты, как "Замыкая круг", "Усталое такси", "Слушай, ночь" и другие. До сольной карьеры Кельми участвовал в коллективах "Автограф", "Рок-Ателье", "Високосное лето".Фото: соцсети