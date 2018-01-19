Крещенские купания на Волге около Полевого спуска прошли без происшествий

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С 18.00 18 января в городе Самаре была организована работа оборудованной купели на Волге около Полевого спуска. Здесь были подготовлены раздевалки, за безопасностью граждан, желающих пройти обряд омовения, следили спасатели городского поисково-спасательного отряда, инспекторы ГИМС, усиленные патрули полиции, медики.Начальник Главного управления МЧС России по Самарской области генерал-майорлично провел проверки обеспечения безопасности на территории проведения Крещенских купаний в Самаре.Таким образом, те, кто принял решение окунуться в ледяную воду, чувствовали себя в полной безопасности.Всего в обеспечении безопасности Крещенских купаний в Самарской области приняло участие более 200 человек, из них - 87 сотрудников МЧС.Главным управлением МЧС России по Самарской области совместно с Волжским спасательным центром были оборудованы пункты обогрева, места для переодевания, полевые кухни.Жителей и гостей города, совершивших погружение в купель, сотрудники МЧС угощали горячим чаем и гречневой кашей.В ходе организации массовых купаний населения в праздник Крещения Господня на водных объектах Самарской области не было допущено происшествий и чрезвычайных ситуаций. Все мероприятия были выполнены слаженно и своевременного, сообщает пресс-служба облМЧС.Фото: пресс-служба облМЧС