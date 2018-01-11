Краснодарский край, Таиланд, ОАЭ, Гоа и Прага стали самыми популярными у российских туристов в новогодние праздники

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Чаще всего любители пакетного отдыха в России выбирали туры в Краснодарский край, в первую очередь в Сочи, на долю которого приходится 50–90% всех проданных через агрегаторы новогодних туров на российские курорты.По данным АТОР, продолжительность большинства внутрироссийских новогодних туров составляла четыре-пять дней, большинство россиян селились в трех- и четырехзвездных гостиницах парами и семьями с детьми. Средняя стоимость новогодних туров по России с поселением в трехзвездном отеле в этом году составила 56– 67 тыс. руб., и около 180 тыс. руб. — для отелей уровня четыре звезды.Среди зарубежных направлений безоговорочным лидером стал Таиланд. В этой стране россияне выбирали в первую очередь Пхукет и Паттайю и останавливались здесь на 10–11 ночей. Средний чек на новогодние туры в Таиланд колебался в пределах 151,6–183 тыс. руб., что примерно в полтора раза меньше, чем на прошлые новогодние праздники.Второе место в рейтинге самых популярных зарубежных направлений осталось за Объединенными Арабскими Эмиратами (в первую очередь россияне выбирали Дубай, во вторую — Шарджу), третье поделили Индия (прежде всего Гоа) и Чехия (почти исключительно Прага).На четвертом месте среди зарубежных новогодних направлений оказалась Турция (курорты Белек, Кемер, Аланья, Сиде и пр.), на пятом — Вьетнам (Фантхьет, Нячанг, Фукуок). В топ-10 новогодних направлений вошли Доминикана, Шри-Ланка, Китай, Израиль, Иордания и Кипр.