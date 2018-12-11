Крайне своевременно. Роспотребнадзор поддержал ограничение продажи "Боярышника"

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— Это постановление крайне своевременно, особенно в эти декабрьские дни, с тем, чтобы защитить население Российской Федерации от такого спирта, который, к сожалению, ещё употребляют в качестве питьевого, — пояснила Попова журналистам.Как уже сообщал Лайф, борьба с распространением копеечных спиртовых настоек и лосьонов в России ведётся с зимы 2016 года. Причиной стало массовое отравление людей в Иркутской области концентратом для ванн "Боярышник", в котором вместо этилового содержался метиловый спирт. Жертвами стали 78 человек. А накануне Дмитрий Медведев утвердил запрет на продажу спиртосодержащей непищевой продукции по цене ниже алкоголя. Теперь производить "фанфурики" — так в регионах прозвали аптечные настойки на спирту — станет просто невыгодно.