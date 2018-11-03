Козак заявил о невозможности госрегулирования цен на топливо в России

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«Что касается госрегулирования, то мы уже это проходили <...> И очередь за бензином, и так далее, поэтому здесь [снова ввести его] невозможно, скорее», — сообщил он в ответ на соответствующий вопрос. Подобному воздействию властей, по мнению чиновника, станет противоречить сама сложившаяся за 30 лет структура рынка. При ней невозможно будет ввести государственное регулирование, уверен вице-премьер.«Либо мы опять же через такое регулирование потеряем сеть автозаправочных станций, которая обеспечивает доступность моторного топлива для граждан прежде всего, либо будет дефицит», — добавил замглавы правительства. Сейчас кабмин, по его словам, хочет найти прозрачный рыночный механизм регулирования рынка бензина. «Мы изучаем разный опыт, работаем над этим вместе с нефтяной отраслью», — заключил Козак.О мерах по стабилизации топливного рынка вице-премьер и представители российских нефтяных компаний («Роснефти», «Газпрома», «Газпром нефти», ЛУКОЙЛа, «Сургутнефтегаза», «Татнефти», «Нефтегазхолдинга», принадлежащего экс-главе «Роснефти» Эдуарду Худайнатову, «Нового потока» и Иркутской нефтяной компании) договорились 31 октября. После дискуссий нефтяники согласились продлить заморозку цен на бензин и дизельное топливо на уровне июня до конца года. Ответственность за нарушение соглашения будет солидарной: власти могут ввести заградительные пошлины на экспорт, рассказывали РБК два источника, близких к участникам совещания. 1 ноября, как рассказал представитель Дмитрия Козака Илья Джус, взятые на себя обязательства компании выполнили и снизили цены в оптовом сегменте на бензин и дизельное топливо.Принятые правительством меры, как подчеркивал Джус, позволят избежать скачков цен как в оптовом, так и в розничном сегменте рынка. Однако в Независимом топливном союзе (НТС) соглашение властей с нефтяниками раскритиковали. В итоге подобная договоренность, по мнению НТС, приведет к тому, что биржа станет «симулятором рыночных процессов», не отражающим потребности игроков рынка.