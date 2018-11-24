Кот устроил танцы на льду из-за вмёрзшей рыбы – видео
24 ноября 2018 15:04
115
Пользователи Сети посмеялись над ситуацией, а некоторые философы заметили, что видео хорошо иллюстрирует фразу "мы не всегда получаем то, что хотим".
Добавить комментарий
Комментарии
Социум
24 ноября 2018 15:04
Пользователи Сети посмеялись над ситуацией. Социум
107
24 ноября 2018 13:36
Глава "Роскосмоса" отметил, что российская сторона совместно с НАСА уже начала корректировать программу экспериментов на МКС с учётом нацеленности на... Социум
140
24 ноября 2018 13:26
В Москве завершён Чемпионат профмастерства среди людей с ограниченными возможностями «Абилимпикс». Социум
126
Здравоохранение
23 ноября 2018 13:54
В итоге ни один из образцов не прошел проверку из-за содержащихся в мясе антибиотиков и листерий. Здравоохранение
320
23 ноября 2018 13:33
Всего участие в акции в университете приняло более 300 студентов СамГТУ. Здравоохранение
335
23 ноября 2018 12:07
Прием взрослого населения будет проводиться по предварительной записи. Здравоохранение
167
Новости медицины
16 ноября 2018 10:00
В четверг, 15 ноября, состоялся выезд «узких» медицинских специалистов ГБУЗ «Самарская городская клиническая больница №1 им. Н.И. Пирогова» в ГБУЗ... Новости медицины
269
6 ноября 2018 21:53Все, что вы хотели знать о сиалисе, но боялись спросить
К сожалению, отношение к теме секса в нашем обществе по-прежнему остается сложным, и напрямую обсуждать свои проблемы не принято. Новости медицины
336
29 октября 2018 22:09Для чего нужны таблетки Виагра для мужчин?
Узнайте для чего нужны таблетки Виагра для мужчин и как они помогают решать проблемы с эректильной дисфункцией. Новости медицины
398
Туризм
22 ноября 2018 12:54
Дополнительного финансирования не потребуется. Туризм
225
14 ноября 2018 15:07
В целом в миллионниках больше всего офисов турагентств закрылось с октября 2014 по октябрь 2015 года. Туризм
368
29 октября 2018 09:48
Рейтинг подготовлен по данным броней отелей и апартаментов в этом году. Туризм
558
Образование
24 ноября 2018 15:16
Все они являются докторами наук, имеют большой опыт преподавательской деятельности и административной работы. Образование
32
23 ноября 2018 16:21
Вместо учебника — комикс, традиционные уроки заменены на 40-минутные миссии по спасению виртуального города Аврора, а одноклассники и даже учитель — члены... Образование
279
23 ноября 2018 11:11
Детей учат основам программирования. Образование
168
Культура
24 ноября 2018 12:50
На протяжении 4-х дней в столице СО будут проходить мастер-классы, дискуссии, круглые столы... Культура
139
23 ноября 2018 14:45
5 декабря в павильоне «Рабочий и колхозница» на ВДНХ в рамках проекта межмузейного обмена «Резидент» откроется уникальная выставка «Главные... Культура
329
23 ноября 2018 12:32
Перед спектаклями фестиваля зрители смогут послушать лекции специалиста по творчеству композитора. Культура
187
Мода
26 октября 2018 22:36
Для того чтобы выглядеть безупречно, стоит заглянуть в профессиональный салон красоты. Мода
284
16 августа 2018 01:30Creed Aventus – это гармония всех оттенков лучших качеств мужчины
Парфюмерный бренд Creed был создан Джеймсом Генри Кридом в 1760 году. Мода
615
10 января 2018 17:11
Простые футболки - оптимальный вариант для занятий спортом и повседневного использования. Мода
1666
Видео
14 ноября 2018 12:52
Набрав скорость, аттракцион в парке развлечений "Секатен" неожиданно стал вращаться в обратную сторону. В мире
476
9 ноября 2018 11:22
К счастью, никто не пострадал. Происшествия
437
24 октября 2018 12:44
Крановщик серьезно пострадал, повреждены автомобили. Происшествия
907
21 октября 2018 11:26
Под асфальтом был кипяток. Происшествия
999
12 октября 2018 09:35
Работнице нужно заботиться об уличных кошках. Социум
945
9 октября 2018 11:33
За несколько секунд до обрушения под мостом проехал грузовой поезд. В стране
976
Фоторепортажи
7 ноября 2018 20:49
Мероприятие было приурочено к Параду Памяти. Социум
825
7 ноября 2018 17:40
Его посетили представители 13 делегаций иностранных государств. Социум
807
6 октября 2018 19:31
Мероприятие состоялось в рамках фестиваля "Ожившие страницы истории". Социум
1241
9 сентября 2018 16:23
Сегодня праздник завершится фейерверком. Культура
1608
27 августа 2018 11:22
Организаторы надеются, что он порадует горожан и на будущий год. Культура
1659
25 августа 2018 22:24
В его рамках по ул. Куйбышева прошел красочный костюмированный парад. Культура
2797
Мероприятия