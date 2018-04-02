Кот Матроскин в новом «Простоквашино» будет говорить голосом Антона Табакова
2 апреля 2018 23:01
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Как рассказала председатель правления «Союзмультфильма» Юлиана Слащева, на студии считают важным, что «генетическое сходство с голосом Олега Табакова [который озвучивал кота в классических сериях] даст Матроскину тот тембр и интонации, которые так свойственны первоначальному персонажу». Она указала и на важность сохранения преемственности.
Сам Антон Табаков, который в молодости часто снимался в кино, а в последние годы в основном занимался ресторанным бизнесом, назвал работу в «Простоквашино» данью памяти. «Это большая ответственность, ведь Матроскин для меня не просто персонаж «Простоквашино». Он говорит голосом отца», — сказал он.
Ранее сообщалось, кто озвучит всех остальных героев нового «Простоквашино». Так, пес Шарик будет говорить голосом Гарика Сукачева, а почтальон Печкин — Ивана Охлобыстина.
В продолжении мультфильма появится также новый герой — сестра Дяди Федора Вера. Это нововведение вызвало недовольство автора сценария классических серий Эдуарда Успенского. Писатель назвал нахальными авторов, которые не только без спросу взяли его персонажей, но и добавили в историю новых.
Вопрос РБК об отношении к заявлению Успенского, что продолжение «Простоквашино» создается без его разрешения, Табаков переадресовал «юристам». «Это вопрос не ко мне как к возможному исполнителю одного из персонажей, а скорее к юристам, которые должны вести этот спор в правовом поле. Если есть предположение, что это [продолжение «Простоквашино»] нарушает права, в том числе Эдуарда Николаевича, наверное, нужно как-то договариваться», — считает он.
Выход первой серии продолжения «Простоквашино» был запланирован на 1 апреля, но из-за пожара в Кемерово его было решено перенести на два дня.
Фото: кадр из м/ф «Трое из Простоквашино»
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