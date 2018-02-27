Космонавт Антон Шкаплеров показал, как выглядит Самара с орбиты, на которой находится МКС

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Как бы выглядела, скажем, Самара из космоса? Российский астронавт, который в эти дни находится на МКС, решил не давать на этот вопрос пространных ответов и показать все на практике.Антон Шкаплеров сделал фотографии города с высоты орбиты, на которой находится космическая станция и опубликовал их на своей страничке в одной из социальных сетей.В подписи к этому фото Шкаплеров передал самарцам привет из космоса «Самара, большой тебе привет из космоса. Самару можно читать родиной легендарных ракет «Союз». Именно эти ракеты, изготовленные на заводе «Прогресс» в Самаре, до сих пор используются для запуска грузовых и пилотируемых аппаратов к международной станции на орбиту. Я очень благодарен всем работникам предприятия. Именно ваш труд позволяет все новым и новым экипажам станции добираться до орбиты, осуществляя мечту всей жизни для каждого астронавта или космонавта».