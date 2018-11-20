Космический лайфхак: на МКС защищаются от радиации с помощью влажных салфеток

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— На нашу экспедицию не приходилось подобных вспышек. Я знаю, что раньше бывали такие случаи, особенно при больших магнитных бурях экипаж предупреждали, что на Солнце произошло и, вероятно, будет определённое увеличение излучения. Экипаж иногда увеличивал количество защиты в каютах, то есть увеличивал число влажных салфеток в пакетах, которые укладываются прямо вдоль стены и уменьшают количество поглощённой радиации. Уже замечено, что вода — один из лучших способов от проникновения радиации, — сказал он.В сентябре 2017 года произошла череда солнечных вспышек. Тогда "Роскосмос" сообщал, что защиты на Международной космической станции достаточно для обеспечения безопасности экипажа.