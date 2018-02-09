Кошелев раскритиковал министра транспорта Ивана Пивкина
9 февраля 2018 23:50
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«СО» ОНЛАЙН © информирует, как Владимир Кошелев заявил вчера самарскому «Коммерсанту», одна из главных причин низкой инвестиционной привлекательности региона – некоторые министры. «Если уйти от всех этих подробностей, есть инвестор и есть инвестиционный проект на 150 млрд рублей», - говорит о своем бизнесе Кошелев. После чего принимается критиковать Пивкина за так и не построенные дороги и железнодорожный переезд в его микрорайонах.
«Чиновники прекрасно знают, сколько железнодорожникам стоит обслуживание переезда и делают все возможное, чтобы не платить за его обслуживание. А по минстрансу гуляет настроение, что инвестор Кошелев создал проблему областному правительству. Он взял и построил железнодорожный переезд. Для людей, которые, между прочим, в массе своей, являются цивилизованными налогоплательщиками. Многие из них - автовладельцы и платят транспортный налог. Это они в конечном итоге содержат господ чиновников, лично министра Ивана Пивкина», - жалуется Кошелев.
Также он отмечает, что создает рабочие места в строительстве, но Пивкин этого не ценит. «Прирост дорог, как и объема ввода в эксплуатацию жилья, тоже показатель результативности работы региональной власти и главы региона. А у министра Пивкина, судя по всему, позиция отличная от позиции президента и главы региона. […] Мы общаемся уже три года, толку нет. И это частный случай, проявления того самого субъективного фактора, который определяет, почему Самарская область со всем нашим богатством плетется в хвосте рейтингов инвестиционной привлекательности», - заявляет Кошелев.
Любопытно, что за день до интервью Владимира Кошелева в том же «Ъ» вышло сообщение со ссылкой на неназванный источник в областном правительстве о скорой отставке Ивана Пивкина с поста министра. Пока этого не произошло.
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