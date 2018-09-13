Коровы могут стать причиной массовой эпидемии на Земле
13 сентября 2018 22:38
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Аналогичное исследование провели учёные из Хельсинского университета, подтвердив все полученные ВОЗ данные. Сравнив бактерии стафилококка и их мутацию на протяжении тысячелетий, учёные обнаружили, что имеет место полное изменение ДНК, которое позволило бактерии усилить внутренний "иммунитет" перед антибиотиками, а также позволило патогену намного быстрее передаваться и поражать организмы животных и людей.
Изменение в ДНК позволит опасным бактериям не только заражать большее количество животных или людей, но и скрещиваться с новыми видами бактерий, тем самым усиливая резистентность перед антибактериальными препаратами. На данный момент известно, что из-за заражения устойчивыми к антибиотикам бактериями ежегодно погибает около 50 тыс.человек, и число заражённых постоянно увеличивается. Эксперты ВОЗ прогнозируют, что такая ситуация может сохраниться вплоть до момента создания особо эффективных антибиотиков. Количество погибших от смертельных инфекций при этом может вырасти до сотен тысяч человек, что сопоставимо с масштабом эпидемий.
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