«Королёв-челлендж» шагает по Самаре – в губернии поддержали акцию в поддержку присвоения аэропорту Курумоч имени великого соотечественника
22 ноября 2018 17:11
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По замыслу зачинателей, акция имеет отнюдь не развлекательную основу. Она носит
просветительско-имиджевый характер и направлена на распространение информации о
выдающемся советском конструкторе, великом ученом XX века, академике АН СССР,
основоположнике космонавтики, создателе программ и крупнейшем специалисте в области
ракетостроения и кораблестроения, которого с Самарой связывают годы работы.
Суть акции, в которую студенты предлагают включиться не только жителям самарской губернии, но и всем россиянам, состоит в выполнении определенного действия, которое передается по эстафете от одного участника к другому: люди запускают разноцветные бумажные самолеты в знак поддержки присвоения аэропорту Курумоч имени Сергея Павловича Королёва. Участники снимают происходящее на видео, делают фотографии и с хэштегом #СамараВремяПризнанийКоролёв выкладывают в социальные сети. После того, как видео публикуются в интернете, челлендж передается следующим из круга участников проекта «Великие имена России».
«Самара была и остается космической столицей России, – говорит об инициативе студентов председатель Совета обучающихся Самарского национального исследовательского университета имени академика С.П. Королёва Эмма Кочарова. – Здесь собирают единственную на сегодняшний день ракету-носитель, которая делает возможным развитие пилотируемых полетов и работу Международной космической станции. Это «королёвская» ракета «Союз»! Мы, студенты Самарского университета, уверены, что аэропорт Курумоч должен носить имя Королёва, человека, который внес большой вклад в освоение космоса, много сделал для того, чтобы Юрий Гагарин совершил свой полет, а наша страна стала ведущей космической державой. Не случайно памятник С.П. Королёву был установлен именно около Самарского государственного аэрокосмического университета».
«Хочется отметить, что жители Самарской области очень серьезно и красиво участвуют в федеральном проекте «Великие имена России». Результаты активного голосования говорят сами за себя! Однако мы сейчас находимся в определенной конкурентной среде, вступив в «битву» за имя Сергея Королёва, которое участники конкурса хотят присвоить еще двум воздушным гаваням – в Москве (Внуково) и в Магадане. По условиям конкурса, это великое имя присвоят тому аэропорту, где перевес голосов, поданных за него, будет больше в процентном соотношении. Соответственно сегодня важно сохранить активную позицию. В этой связи инициатива студенческого сообщества провести «Королёв-челлендж» непременно найдет поддержку у технически грамотных людей XXI века, которые в социальных сетях распространят информацию не только по Самарской области, но и на соседние регионы. Это прибавит нашей области голосов, и Курумоч справедливо получит второе имя, на которое заслуженно претендует!» – прокомментировал инициативу самарского студенчества заместитель председателя Общественной палаты Самарской области Павел Покровский, передает пресс-служба облправительства.
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