Корейские медики спасают руку Никасу Сафронову

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По словам самого Сафронова, в мае прошлого года он работал ночью в мастерской. Под утро, выбрасывая ненужные наброски и утрамбовывая их в мусорном ведре, поранил указательный палец правой руки о пустую консервную банку, но сразу продезинфицировал рану йодом, забинтовал и продолжил работать. Однако через несколько дней палец сильно воспалился. Художник обратился в поликлинику. Ему выписали противовоспалительную мазь, но это не помогло. В дальнейшем оказалось, что было задето сухожилие — его зашили, но воспаление, от которого Сафронову прописали антибиотики, не исчезло. Более того, оно перешло на сустав.В ночь с 31 декабря на 1 января у художника настолько воспалился палец, что его увезли на скорой и прооперировали. Через пару недель палец пришлось резать ещё раз — инфекция перешла уже на кость.Страховая компания выплатила художнику почти девять миллионов рублей.Но проблемы со здоровьем у Сафронова продолжаются. Поначалу он собирался лечиться в Испании. "В Мадриде врач, посмотрев мои снимки, стал настаивать на срочной операции, готов был начать её буквально через два часа — при этом не собирался проводить никаких исследований, чтобы выявить причину воспаления. Он предлагал со среднего пальца моей ноги взять фалангу и вставить ее в палец руки. За свои услуги попросил 35 000 евро. Ещё 8–10 тысяч нужно было отдать его помощнику, 5 тысяч — анестезиологу. Плюс — оплатить пребывание в больнице. В итоге операция обошлась бы мне в 60 тысяч евро. Я готов был согласиться, но моя хорошая знакомая убедила: надо поехать в Южную Корею и проконсультироваться там", — рассказал Сафронов изданию "Стархит".В Сеуле врачи сделали Сафронову рентген, МРТ, потом вскрыли палец, взяли мазок и соскоб с кости.— И только после этого начали лечить. В Корее мне провели две операции. Я круглосуточно находился под несколькими капельницами одновременно. Все мои вены были исколоты. Каждый день мне делали анализы крови, смотрели на общее состояние организма. Дважды в сутки — в 7 утра и в 5 вечера — перевязки, во время которых прочищали палец специальными составами. Кстати, вместе с современными лекарственными препаратами корейцы активно используют и средства своей народной медицины", — говорит он.Местные врачи выяснили, что из-за инфекции и многочисленных операций палец Никаса стал деформироваться. Доктора посоветовали на время вставить в палец спицы, которые будут удерживать кости и суставы нужном положении. Сафронов согласился."Я делал все послеоперационные процедуры без обезболивания — так лучше для пальца, как мне объяснили, плюс мне хотелось, чтобы меньше лекарств поступало в организм, — пояснил изданию "Стархит" знаменитый художник. — Боли, конечно, кошмарные, когда чистят открытую рану, временами не мог сдержать крик".На днях его выписали, и он наконец-то вернулся в Москву домой."За лечение в Корее пришлось заплатить порядка двадцати пяти тысяч долларов, — признался Сафронов. — Две операции обошлись мне около 2000 долларов, плюс каждый день пребывания в клинике стоит 500$, остальное ушло на лекарства. Но денег не жалко. Главное, чтобы мой палец наконец-то зажил. В Москве я продолжаю следовать указаниям корейских медиков. А затем начнётся долгий этап реабилитации движения с помощью специальных занятий. И я очень надеюсь, что всё будет нормально и палец полностью восстановится".