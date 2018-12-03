Корабль с новым экипажем МКС отделился от ракеты и взял курс на станцию

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"Есть отделение космического корабля от третьей ступени ракеты-носителя. Космический корабль вышел на околоземную орбиту", — объявил дежурный под аплодисменты собравшихся.На орбиту отправились россиянин Олег Кононенко, канадец Давид Сен-Жак и американка Энн Шарлотт Макклейн. Менее чем через 10 минут после старта корабль отделится от верхней ступени ракеты и возьмет курс на МКС. Стыковка корабля со станцией запланирована на 20.36 мск.На станции новый экипаж ждут российский космонавт Сергей Прокопьев, немец Александер Герст и американка Серина Ауньён. Планируется, что Кононенко, Сен-Жак и Макклейн проведут на орбите 194 суток.Изначально запуск планировался 20-е числа декабря, но после аварии ракеты с предыдущим кораблем "Союз МС-10" 11 октября было решено провести его чуть раньше. Экипаж "десятого" "Союза" — российский космонавт Алексей Овчинин и американец Ник Хейг не попали на станцию и приземлились через 20 минут после старта.Возвращение экипажа, сейчас находящегося на МКС, было запланировано до прибытия экипажа "Союза МС-11". Если бы график пусков не изменили, станция могла бы остаться на какое-то время необитаемой.Фото: Госкорпорация "Роскосмос"