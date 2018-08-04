Корабль Dragon покинул МКС и возвращается на Землю с грузом

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Планируется, что через несколько часов корабль приводнится у побережья Калифорнии в океане. На его борту результаты экспериментов на МКС, а также отработанные материалы.Dragon оставался у МКС в течение месяца. Он привёз на станцию несколько тонн еды, материалов для научных опытов и другой груз.