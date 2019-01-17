Копейка рубль бережёт. На чём экономят россияне?
17 января 2019 21:30
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От чего люди готовы отказаться и почему решили затянуть пояса?
Каждый четвёртый россиянин включил "режим экономии"
25% опрошенных заявили, что в ближайшие полгода не планируют никаких крупных трат
Вот от чего откажутся прежде всего
В чёрном списке: одежда, медицина, отдых, покупка смартфонов
Охотнее всего россияне экономят на двух вещах
Это бытовая техника и электроника: процент трат на них в семейном бюджете сокращается: с 13% в 2016-м до 7% в 2018 году
Эксперты предполагают, что секрет внезапной бедности прост
Предыдущие полгода россияне активно тратились. 75% семей совершали крупные покупки с июля по декабрь 2018 года
И вот на что тратили больше всего денег:
Покупка одежды и обуви — 51%. Отдых — 21%. Ремонт — 13%. Покупка мебели — 11%. Машину купили лишь 3%. Квартиру ещё меньше — 2%
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