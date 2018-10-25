Конюхов решил облететь Землю за 5 дней на самолёте с солнечными батареями

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— Скорость самолёта будет примерно 200–220 километров в час, а там воздушные потоки идут со скоростью 300–360 километров в час. 300 — ветер, наших 200, и будет около 500 километров в час, — пояснил Конюхов.По словам путешественника, взлёт и посадка планируются в Австралии в 2020 году. При этом кругосветный полёт на энергии солнца будет проходить на высоте примерно 12–15 тысяч метров. Планируется, что для путешествия будет построено специальное воздушное судно на базе немецкого самолёта Stemme S12.Фото: соцсети