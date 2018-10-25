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Конюхов решил облететь Землю за 5 дней на самолёте с солнечными батареями

25 октября 2018 23:58
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Планируется, что для путешествия будет построено специальное воздушное судно на базе немецкого Stemme S12.
Во время первого в мире кругосветного безостановочного полёта путешественник Фёдор Конюхов планирует обогнуть Землю за 5 дней на самолёте с солнечными батареями, передает life.ru. Об этом он рассказал, представляя проект в технопарке "Сколково".

— Скорость самолёта будет примерно 200–220 километров в час, а там воздушные потоки идут со скоростью 300–360 километров в час. 300 — ветер, наших 200, и будет около 500 километров в час, — пояснил Конюхов.

По словам путешественника, взлёт и посадка планируются в Австралии в 2020 году. При этом кругосветный полёт на энергии солнца будет проходить на высоте примерно 12–15 тысяч метров. Планируется, что для путешествия будет построено специальное воздушное судно на базе немецкого самолёта Stemme S12. 



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Комментарии



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25 октября 2018  23:58
Планируется, что для путешествия будет построено специальное воздушное судно на базе немецкого Stemme S12.
Конюхов решил облететь Землю за 5 дней на самолёте с солнечными батареями
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