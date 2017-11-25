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Новости /  Общество /  Социум  

Концерн Renault прекратил сотрудничество с автодилером Genser

25 ноября 2017 13:34
119
Компания Genser потеряла дилерское соглашение с концерном Renault из-за отказа от дорогостоящей аренды автосалона. Сейчас дилер пытается договориться о продлении сотрудничества на новой площадке.
Концерн Renault прекратил сотрудничество с автодилером Genser. Об этом РБК рассказал директор по развитию Genser Андрей Блохин​. Представитель Renault подтвердил, что в настоящий момент продажи и обслуживание автомобилей Renault в салоне Genser на Варшавском шоссе, 150 прекращены. Также прекращено действие текущего договора.

В октябре группа Genser сообщила о закрытии автосалонов шести брендов на Варшавском шоссе «по техническим причинам». В их число попали центры Nissan, Hyundai, Renault, Datsun, Mazda, GM-Avtovaz и GM (обслуживание автомобилей Opel и Chevrolet).

Блохин рассказал, что эти автосалоны находились в аренде. «Арендная плата была нереально высокая, мы в течение года вели переговоры с арендодателем, но не смогли договориться о ее снижении», — сообщил он.

Сейчас клиентов обслуживают на других точках — на Новорязанском шоссе (Hyundai, Datsun, Nissan, GM-Avtovaz), на Волоколамском (Hyundai и Mazda), на Новоясеневском (Hyundai и сервис GM). По словам Блохина, договоры со всеми производителями, кроме Renault, продолжают действовать. Представители Nissan/Datsun, GM-Avtovaz и Hyundai подтвердили, что Genser остается их официальным дилером. В пресс-службе Mazda пока не ответили на запрос РБК.

Автосалон Renault на Варшавском шоссе запущен в апреле 2016 году и был единственной точкой продаж машин у дилера. На реконструкцию площадки под требования бренда у Genser ушло три месяца. Площадь шоу-рум составляет 800 кв. м, сервиса — 870 кв. м. Объем инвестиций не раскрывался.

Из-за отказа от арендованных автоцентров на Варшавском шоссе Genser была вынуждена прекратить сотрудничество с Renault. Все продажи автомобилей прекращены, а ранее купленные автомобили клиенты получают в автосалоне Nissan на Лобачевского, пояснил представитель дилера.

Эксперт компании «НЭО Центр» Александр Ракша считает, что не стоит рассматривать высокие арендные ставки в качестве ключевого фактора принятия решения о закрытии дилерского центра на Варшавке. «Ставки по аренде коммерческой недвижимости, да еще и такой специфической, с учетом сохранения тенденции на сворачивание дилерских сетей, сейчас находятся на минимальных значениях. Арендаторы сейчас ведут диалог с арендодателями с позиции силы, поскольку если тот же Genser освобождает площадь, вероятность того, что собственник сможет оперативно найти ему замену стремится к нулю», — отметил Ракша. По его мнению, причиной закрытия центров может быть высокая конкуренция в этом районе: все марки, которые продавались в салонах Genser на Варшавском шоссе, продаются в салонах других дилеров, расположенных в непосредственной близости. Но Блохин это опровергает: «Закрытие автосалонов не связано с высокой конкуренцией в этом районе».

«Сейчас мы ведем переговоры с импортером по различным точкам, но требуется время на оценку места и конкурентной среды, чтобы вынести окончательное решение», — сказал Блохин. Он не исключил, что компания рассмотрит бывшие площадки группы «Независимость», которая к началу октября оказалась в критической ситуации и лишилась контрактов с несколькими крупными автопроизводителями.

«Любые переговоры об открытии новых салонов ведутся в соответствии с внутренними процедурами «Renault Россия», стратегией развития дилерской сети, действующим законодательством и направлены в первую очередь на обеспечение потребностей наших клиентов», — сообщили РБК в пресс-службе Renault.

По данным официального сайта Renault, в Москве представлено больше 20 автосалонов бренда, среди которых «Рольф», «Автомир», «Фаворит Моторс».

Аналитик «ВТБ Капитала» Владимир Беспалов считает, что Renault и Genser смогут договориться о продолжении сотрудничества, но все будет зависеть от предъявляемых к продавцу условий. «Сейчас рынок начал интенсивно восстанавливаться, Renault заинтересован в развитии своей сети и увеличении присутствия на рынке», — добавил он.

По словам Беспалова, отказ Genser от дорогостоящей аренды автосалонов вполне оправдан и, скорее всего, проводится в рамках оздоровления компании. Заместитель предправления ГК «АвтоСпецЦентр» Александр Зиновьев отмечает, что стоимость аренды автосалонов зависит от условий и договоренностей с арендодателем, и для некоторых дилеров стало большой проблемой договориться о ее снижении. «Для тех, кто не смог после начала кризиса урегулировать вопрос ценообразования с арендаторами, это стало существенным препятствием для развития дилерских холдингов и сохранения маржинальности бизнеса», — заключил он.


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Комментарии



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