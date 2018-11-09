Контроль за целевым использованием застройщиками денежных средств участников долевого строительства будет усилен

111

В Госдуму внесены поправки к законодательству о долевом строительстве, направленные на усиление контроля целевого использования средств дольщиков. Цель законопроекта — усиление контроля за целевым использованием застройщиками денежных средств участников долевого строительства, повышение гарантии защиты прав участников долевого строительства, в том числе членов жилищно-строительных кооперативов. Законопроектом, в частности, предлагается установить, что размер платежей, подлежащих исполнению по каждому проекту строительства, реализуемому на основании договоров, устанавливается застройщиком самостоятельно, исходя из расчетного суммарного объема денежных средств, подлежащих уплате по договору, пропорционально планируемой стоимости каждого проекта строительства.Также законопроект корректирует норму о солидарной ответственности лиц за убытки дольщиков, включая бенефициарных владельцев, которые фактически могут определять действия застройщика. Введение солидарной ответственности таких лиц увеличило риски криминализации отрасли, появления номинальных (фиктивных) руководителей, акционеров, бенефициаров. Значительно вырос риск оттока высокопрофессиональных управленческих и инженерно- технических кадров в строительных компаниях. Помимо этого, солидарная ответственность контролирующих лиц противоречит базовым нормам законодательства о юридических лицах, а именно положениям Гражданского кодекса об ответственности юридических лиц.В настоящее время в Самарской области решению проблемы обманутых дольщиков уделяют беспрецедентное внимание. В октябре 2018 году под председательством Губернатора Самарской областивозобновила работу межведомственная комиссия по вопросам завершения объектов долевого строительства. Было проведено несколько заседаний, в региональный бюджет внесены изменения, согласно которым область дополнительно выделила 53,2 миллиона рублей на завершение строительства проблемных объектов. «Мы стараемся при первой возможности изыскивать средства на решение проблем дольщиков, – подчеркнул Дмитрий Азаров. – Мы в соответствии с ранее разработанными и утвержденными дорожными картами будем прилагать все усилия по ускорению процессов».Только за 2018 год удалось решить проблему 852 обманутых вкладчиков. С сентября 2017 года по настоящий момент свои квартиры получили почти 1,5 тысячи дольщиков. К концу этого года ключи от долгожданных квартир получат 1100 человек.Проекту закона о долевом строительстве в ближайшее время предстоят чтения в Государственной Думе. По мнению экспертов, в осеннюю сессию поправки, разработанные с учетом позиций банков и застройщиков, будут приняты в окончательном чтении, передает пресс-служба облправительства.