Контроль за целевым использованием застройщиками денежных средств участников долевого строительства будет усилен
9 ноября 2018 14:21
111
Также законопроект корректирует норму о солидарной ответственности лиц за убытки дольщиков, включая бенефициарных владельцев, которые фактически могут определять действия застройщика. Введение солидарной ответственности таких лиц увеличило риски криминализации отрасли, появления номинальных (фиктивных) руководителей, акционеров, бенефициаров. Значительно вырос риск оттока высокопрофессиональных управленческих и инженерно- технических кадров в строительных компаниях. Помимо этого, солидарная ответственность контролирующих лиц противоречит базовым нормам законодательства о юридических лицах, а именно положениям Гражданского кодекса об ответственности юридических лиц.
В настоящее время в Самарской области решению проблемы обманутых дольщиков уделяют беспрецедентное внимание. В октябре 2018 году под председательством Губернатора Самарской области Дмитрия Азарова возобновила работу межведомственная комиссия по вопросам завершения объектов долевого строительства. Было проведено несколько заседаний, в региональный бюджет внесены изменения, согласно которым область дополнительно выделила 53,2 миллиона рублей на завершение строительства проблемных объектов. «Мы стараемся при первой возможности изыскивать средства на решение проблем дольщиков, – подчеркнул Дмитрий Азаров. – Мы в соответствии с ранее разработанными и утвержденными дорожными картами будем прилагать все усилия по ускорению процессов».
Только за 2018 год удалось решить проблему 852 обманутых вкладчиков. С сентября 2017 года по настоящий момент свои квартиры получили почти 1,5 тысячи дольщиков. К концу этого года ключи от долгожданных квартир получат 1100 человек.
Проекту закона о долевом строительстве в ближайшее время предстоят чтения в Государственной Думе. По мнению экспертов, в осеннюю сессию поправки, разработанные с учетом позиций банков и застройщиков, будут приняты в окончательном чтении, передает пресс-служба облправительства.
Добавить комментарий
Комментарии
Социум
9 ноября 2018 17:55
Автобусы маршрутов №№ 30, 55 возобновят движение по обычным схемам с 12 ноября. Социум
80
9 ноября 2018 17:29
Ряд сотрудников МВД получили награды за заслуги в профессионально-служебной деятельности. Социум
101
9 ноября 2018 17:02
В ходе визита состоялись рабочие встречи с руководством компаний, на которых обсуждались перспективы сотрудничества. Социум
84
Здравоохранение
8 ноября 2018 21:48
В корпусах больницы оборудованы 53 специализированных отделения на 1 750 коек. Медицинские консультации и услуги оказывают врачи, прошедшие обучение и стажировку в... Здравоохранение
252
8 ноября 2018 15:10
В поликлиниках по месту жительства. Здравоохранение
381
7 ноября 2018 13:05
Сегодня это целый медицинский город. Здравоохранение
325
Новости медицины
6 ноября 2018 21:53Все, что вы хотели знать о сиалисе, но боялись спросить
К сожалению, отношение к теме секса в нашем обществе по-прежнему остается сложным, и напрямую обсуждать свои проблемы не принято. Новости медицины
109
29 октября 2018 22:09Для чего нужны таблетки Виагра для мужчин?
Узнайте для чего нужны таблетки Виагра для мужчин и как они помогают решать проблемы с эректильной дисфункцией. Новости медицины
224
29 октября 2018 22:05
Всё больше женщин после обследования у гинеколога получают диагноз «бесплодие». Но это не последнее слово. Даже при таком диагнозе женщина может стать... Новости медицины
190
Туризм
29 октября 2018 09:48
Рейтинг подготовлен по данным броней отелей и апартаментов в этом году. Туризм
430
24 октября 2018 12:47
В десятке самых популярных направлений этой осенью по России оказалась Самара. Туризм
334
22 октября 2018 13:03
Данные сравнивались с этим же периодом в прошлом году. Туризм
439
Образование
9 ноября 2018 11:32
Конференция открыта для всех жителей региона. Образование
135
9 ноября 2018 10:44
Проверить свои знания в области географии может каждый. Образование
174
8 ноября 2018 19:05
Университет оценили по направлениям "Психология", "Науки о жизни" и "Науки о медицине и здоровье". Образование
245
Культура
9 ноября 2018 13:26
Лучшие пейзажи, созданные юными самарцами, получат шанс попасть на специальную экспозицию в Третьяковской галерее. Культура
110
8 ноября 2018 15:35
10 и 11 ноября на сцене Самарского академического театра оперы и балета трижды выступит Симфонический оркестр Мариинского театра под управлением Валерия... Культура
319
8 ноября 2018 15:17
Премьерные показы спектакля Самарского театра оперы и балета состоялись 20 и 21 апреля 2018 года. Культура
275
Мода
26 октября 2018 22:36
Для того чтобы выглядеть безупречно, стоит заглянуть в профессиональный салон красоты. Мода
199
16 августа 2018 01:30Creed Aventus – это гармония всех оттенков лучших качеств мужчины
Парфюмерный бренд Creed был создан Джеймсом Генри Кридом в 1760 году. Мода
585
10 января 2018 17:11
Простые футболки - оптимальный вариант для занятий спортом и повседневного использования. Мода
1592
Видео
9 ноября 2018 11:22
К счастью, никто не пострадал. Происшествия
153
24 октября 2018 12:44
Крановщик серьезно пострадал, повреждены автомобили. Происшествия
696
21 октября 2018 11:26
Под асфальтом был кипяток. Происшествия
771
12 октября 2018 09:35
Работнице нужно заботиться об уличных кошках. Социум
749
9 октября 2018 11:33
За несколько секунд до обрушения под мостом проехал грузовой поезд. В стране
771
8 октября 2018 09:55
Соревнования проходят в Буэнос-Айресе. Спорт в регионе
682
Фоторепортажи
7 ноября 2018 20:49
Мероприятие было приурочено к Параду Памяти. Социум
592
7 ноября 2018 17:40
Его посетили представители 13 делегаций иностранных государств. Социум
616
6 октября 2018 19:31
Мероприятие состоялось в рамках фестиваля "Ожившие страницы истории". Социум
1063
9 сентября 2018 16:23
Сегодня праздник завершится фейерверком. Культура
1427
27 августа 2018 11:22
Организаторы надеются, что он порадует горожан и на будущий год. Культура
1490
25 августа 2018 22:24
В его рамках по ул. Куйбышева прошел красочный костюмированный парад. Культура
2614
Мероприятия