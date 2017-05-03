Контрафактные спортивные товары в одном из ТЦ Самары выявили таможенники

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В результате проверочных мероприятий Самарской таможни был выявлен факт реализации контрафактной продукции. В одном из торговых центров была обнаружена реализация разнообразной спортивной продукции, маркированной товарными знаками: Nike, Adidas, Reebok, Lacoste.Данная торговая точка проводила распродажу, предлагая к продаже товары мировых брендов за минимальную стоимость. Самарской таможней принято решение об изъятии обнаруженного товара и направление его на экспертизу.В Самарской таможне борьба с контрафактом стоит на особом контроле, об этом говорят итоги работы. В прошедшем 2016 году должностными лицами Самарской таможни осуществлено 61 приостановление выпуска ввозимых товаров народного потребления, содержащих объекты интеллектуальной собственности. Предотвращено нанесение материального ущерба правообладателям и изготовителям оригинальных товаров на сумму более 23 миллионов рублей. В 2016 году Самарской таможней выявлено 117 441 единиц контрафактной продукции, сообщает пресс-служба самарской таможни.