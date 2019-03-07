Конструкторы оборудовали танк «Армата» санузлом

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Баранов пояснил, что танкистам приходится непрерывно находиться внутри боевой машины в течение длительного времени. В танках предусмотрено наличие воды и сухих пайков, однако возможности справлять естественную нужду в машинах нет.«Проблему удалось решить только в машинах на платформе «Армата», — уточнил он.По его словам, данная модель танка изначально подразумевала выполнение экипажем длительных боевых задач, в связи с чем «Армата» оборудован туалетом.Танк Т-14 на платформе «Армата» разработали на «Уралвагонзаводе» и представили в апреле 2015 года. Его преимуществом является необитаемая башня со 125-миллиметровой пушкой и пулеметами «Корд» и ПКТМ. Длина танка составляет 10,8 м, ширина — 3,5 м, высота — 3,3 м, масса — 48 т.Фото: соцсети