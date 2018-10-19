Константинополь отказался прекращать общение с РПЦ

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«Дорогие братья и сестры, извещаем вас о том, что наша архиепископия-экзархат, находящаяся в юрисдикции Вселенского патриархата, состоит в полном общении со всей Православной церковью», — подчеркнули в епархии, заметив также, что канонического общения с Московским патриархатом после решения РПУ не прерывал и Константинополь. «Вселенский патриархат <...> продолжает поминать его [Московский патриархат] в порядке, установленном в диптихе», — заметили в канцелярии.«Все православные верующие могут принимать полное участие в литургической жизни и церковных таинствах в наших приходах», — говорится также в документе.Решение разорвать отношения с Константинопольским патриархатом Русская православная церковь приняла 15 октября. Причиной этому послужило то, что тремя днями ранее синод Константинопольского патриархата подтвердил намерение предоставить автокефалию украинской церкви и установил каноническое общение с двумя украинскими церквями — Украинской православной церковью Киевского патриархата (УПЦ КП) и Украинской автокефальной православной церковью (УАПЦ). До этого только одна из православных церквей, действующих на Украине, была признана канонической — Украинская православная церковь Московского патриархата​.Помимо этого, Константинополь снял анафему с митрополита Украинской автокефальной православной церкви Макария и патриарха УПЦ Киевского патриархата Филарета.Подобные действия в РПЦ сочли легализацией раскола. 19 октября общение с Константинопольским патриархатом также прекратила Русская зарубежная церковь.