Константин Титов прокомментировал нелицеприятное высказывание о нем со стороны Михаила Горбачева

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«СО» удалось связаться с бывшим губернатором Самарской области Константином Титовым и получить его комментарий по поводу заявлений Горбачева:— Я никогда плохо о Михаиле Сергеевиче [Горбачеве] не говорил. Я все время его поддерживал и объяснял, почему он так повел себя, и почему так надо было себя повести во всех политических преобразованиях нашей великой страны. Поэтому я не знаю, с чем это [высказывание Горбачева] связано. Может, с его возрастом, может, еще с чем-то.Вторая позиция — недостатки в работе бывают. Но и я лично, и актив партии, были глубоко убеждены, что нам на выборы нельзя идти. Перед этим, в 2000 году я проиграл выборы [президента], набрал чуть больше 1%, Горбачев проиграл выборы, набрал примерно столько же. И вот такими лидерами вести партию в 2004 году на выборы — я считал, что это большая утопия и этого делать, ни в коем случае, нельзя. Съезд партии меня понял и проголосовал, как надо. Поэтому обид у меня никаких нет, ну что же делать — [Горбачев] человек взрослый, Господь ему судья.