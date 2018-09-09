Константин Калачев: "Явка в Самарской области выглядит убедительно"

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"Явка в регионе выглядит серьезно и убедительно, — считает политический консультант Константин Калачев. — Когда явка слишком высока, возникают вопросы об использовании административного ресурса. Если явка низкая, это говорит об апатии и высоких протестных настроениях в обществе. Среднее же значение выглядит наиболее объективным и естественным".