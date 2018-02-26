Конкурс на право ремонта дома архиерейского подворья отменили
26 февраля 2018 18:43
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Фото: «СО» ОНЛАЙН©
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Комментарии
Социум
26 февраля 2018 19:29
В Самарском государственном техническом университете сформирован Стратегический совет под председательством врио губернатора Самарской области Дмитрия... Социум
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26 февраля 2018 19:05
Социум
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26 февраля 2018 18:47
В это году в финал вышли 50 жительниц региона из 8 городских округов и 20 муниципальных районов. Социум
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Здравоохранение
26 февраля 2018 10:44
Продолжаются выезды мобильных комплексов и бригад специалистов областных клиник и ЦРБ в районы губернии. Здравоохранение
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22 февраля 2018 23:51
Инсулинпродуцирующие клетки, созданные на основе стволовых клеток, позволяют заместить клетки поджелудочной железы, которые поражает диабет. Благодаря клеткам,... Здравоохранение
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22 февраля 2018 20:17
Такие лекарства запрещены для розницы и могут использоваться только в больницах. При их самостоятельном применении не исключен летальный исход, указывает... Здравоохранение
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Новости медицины
22 февраля 2018 19:32
Каждый третий человек сталкивается с проблемой появления бородавок и папиллом, но мало кто знает, как с ними бороться. Новости медицины
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31 января 2018 16:52
Израильская медицина считается одной из лучших в мире. Здесь работают опытные врачи, которые много времени посвящают улучшению своей квалификации. Новости медицины
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22 января 2018 17:16
Существует масса возможных случаев, когда необходимо получать результаты анализов. И часто подобный процесс не обходится без различного рода проблем. Новости медицины
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Туризм
23 февраля 2018 11:34
Об этом сообщил министр курортов и туризма республики Вадим Волченко. Туризм
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19 февраля 2018 19:20
Туризм
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15 февраля 2018 13:14
Такую точку зрения высказал глава Минфина Антон Силуанов. Туризм
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Образование
25 февраля 2018 11:39
На сегодняшний день 162 школы сконцентрированы по всем 9 районам города. Образование
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24 февраля 2018 10:47
Вход на мероприятие свободный. Образование
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23 февраля 2018 12:05
Заявку необходимо подать до 27 февраля. Образование
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Культура
23 февраля 2018 11:16
Концерты пройдут 23-24 февраля. Культура
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22 февраля 2018 09:39
Будет присуждено Гран-При Фестиваля. Культура
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20 февраля 2018 13:23
Прозвучат известные и малознакомые произведения эпохи барокко в жанре токкаты. Культура
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Мода
10 января 2018 17:11
Простые футболки - оптимальный вариант для занятий спортом и повседневного использования. Мода
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10 ноября 2017 17:51
Сегодня кеды используются не только для спортивных занятий. Они являются обязательным аксессуаром в гардеробе современной модницы. Большим спросом... Мода
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25 октября 2017 18:14Разнообразие вариаций чехлов для Xiaomi Redmi Note 4
Смартфон Xiaomi Redmi Note 4 отличается от своих предшественников не только новыми привлекательными техническими возможностями, но и внешним видом. Мода
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Видео
16 февраля 2018 14:00
Первое место в рейтинге занял мобильный телефон. В стране
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15 февраля 2018 13:42
Турнир проходил на 80-метровом горнолыжном спуске. В мире
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12 февраля 2018 09:29
Она выступила с песней Dernière Danse от певицы Indila. Культура
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30 января 2018 10:23
Госавтоинспекцией Самары совместно с социальными партнерами разработаны несколько видов табличек. Социум
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30 января 2018 09:52
Они требовали денег за прекращение якобы уголовного преследования близких пострадавших. Криминал
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15 января 2018 11:35
Глава региона предложил в первой декаде февраля в Похвистнево провести специальное совещание на эту тему. Социум
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Фоторепортажи
18 февраля 2018 16:34
Основные гуляния развернулись на площади им. Куйбышева. Культура
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2 февраля 2018 10:42
Выставка будет работать по 4 февраля в ВК «Экспо-Волга». Социум
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20 ноября 2017 19:45
Это 11500 магазин X5 Retail Group. Новости компаний
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6 ноября 2017 20:20
Завтра, 7 ноября в параде примут участие более 5000 человек. Социум
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17 сентября 2017 19:49
Гостями стали делегации муниципальных районов и городов области, представители национальных общественных объединений и молодежных организаций Самары и... Социум
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11 сентября 2017 13:15
В воскресенье, 10 сентября, мероприятия, приуроченные к Дню города, прошли во всех районах Самары. Социум
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Мероприятия