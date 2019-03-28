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Новости /  Общество /  Социум  

Конкурс-фестиваль народного песенного творчества «Поет село родное» пройдет в поселке Стройкерамика

28 марта 2019 16:36
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Конкурс проводится в Волжском районе почти полвека и в этом году вошел в реестр областных мероприятий в сфере традиционной народной культуры и любительского искусства.
30 марта в Доме культуры «Юбилейный» п. Стройкерамика Волжского района Самарской области пройдет конкурс-фестиваль народного песенного творчества имени Юрия Новикова «Поет село родное».

Конкурс проводится в Волжском районе почти полвека и в этом году вошел в реестр областных мероприятий в сфере традиционной
народной культуры и любительского искусства.

Организаторы - Центр культуры и досуга «Союз» Волжского района и Агентство социокультурных технологий.

С 2012 года, когда районный конкурс обрел статус межмуниципального, в нем стали активно принимать участие творческие коллективы муниципальных районов и малых городов Самарской области.

В 2017 году фестиваль объединил творческие коллективы и отдельных исполнителей из 18 муниципальных образований Самарской области с количеством участников более 800 человек. В жюри конкурса вошли - заведующая кафедрой хорового и сольного пения Самарского
государственного института культуры, кандидат искусствоведения, профессор Наталия Бикметова (председатель жюри), старший преподаватель Самарского государственного института культуры Михаил Устинов (заместитель председателя жюри), а также заведующая
отделом традиционной культуры, исследований и информации Агентства социокультурных технологий Ирина Ермакова.

Конкурс народного песенного творчества им. Ю.Н. Новикова - один из масштабных и значимых проектов на территории Волжского района. Имя Юрия Николаевича Новикова, талантливого поэта-песенника, композитора, хормейстера, заслуженного работника культуры РФ, чья творческая судьба тесно связана с Волжским районом и Самарской областью, где раскрылся и получил дальнейшее развитие его талант музыканта и композитора, конкурс носит с 2009 года. Юрий Новиков оставил богатейший песенный материал. В Волжском районе подготовлен и выпущен Альманах песен Ю.Н.Новикова «Все для России». Здесь бережно и трепетно относятся к памяти и творчеству своего земляка, сохраняют и популяризируют музыкальное наследие, оставленное Юрием Новиковым.

Почетным гостем конкурса ежегодно является народный вокальный ансамбль «Вера» (художественный руководитель – заслуженный работник культуры РФ Галина Жукова, хормейстер - Александр Демидов, концертмейстер – заслуженный артист Самарской области Олег
Титов), который носит имя Ю.Н. Новикова, возглавлявшего коллектив на протяжении 16 лет. Ансамбль – многократный обладатель Гран-При и лауреат международных, всероссийских и губернских конкурсов - «визитная карточка» Волжского района в своем жанре.

С каждым годом конкурс расширяет свои границы, увеличивая число его участников. Сегодня «Поет село родное» — это больше, чем конкурс, это своеобразная форма общения, возможность для показа результатов практической деятельности коллективов, настоящая
творческая лаборатория, передает пресс-служба облправительства.


Фото:   culture.ru 
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