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Конкурс для студентов самарских художественных учебных заведений на лучшие работы по истории Самарского края пройдёт под патронажем Российской академии художеств

20 ноября 2018 22:45
108
Победители пройдут мастер-класс у самого мэтра - Зураба Церетели.
Об этом сообщает депутат госдумы Александр Хинштейн.

"Договорились с Зурабом Церетели, что задуманный нами конкурс для студентов самарских художественных учебных заведений на лучшие работы по истории Самарского края пройдёт под патронажем Российской академии художеств. Победители пройдут мастер-класс у самого мэтра. Обсуждаем и возможность стажировок ", - пишет он в Твиттере.



Фото: Твиттер





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Комментарии



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