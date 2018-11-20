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Об этом сообщает депутат госдумы"Договорились с Зурабом Церетели, что задуманный нами конкурс для студентов самарских художественных учебных заведений на лучшие работы по истории Самарского края пройдёт под патронажем Российской академии художеств. Победители пройдут мастер-класс у самого мэтра. Обсуждаем и возможность стажировок ", - пишет он в Твиттере.Фото: Твиттер