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Конкуренты винодельни Fattoria della Aiola подали в Роспатент заявку на регистрацию бренда Dimon

15 мая 2017 23:42
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Заявителем указана Мария Ирис, которая является хозяином винодельческой компании ColleMassari. Адрес заявителя — дом в деревне Погги дель Сассо в центральной Италии.
Как сообщает РБК, в Роспатент подана заявка на регистрацию бренда Dimon. Документ заявки был опубликован на сайте Федерального института промышленной собственности.

Заявителем указана Мария Ирис, которая является хозяином винодельческой компании ColleMassari. Адрес заявителя — дом в деревне Погги дель Сассо в центральной Италии.

Регистрация бренда по классам международной классификации товаров и услуг (МКТУ) № 16, 33 и 35 даст право компании ColleMassari выпускать под брендом Dimon вина и другие алкогольные напитки, упаковочные материалы, а также использовать его в рекламе.

Ранее о том, что в Роспатент поступила заявка от винодельческой компании ColleMassari на регистрацию бренда Dimon, сообщало 5 мая агентство «Москва» со ссылкой на текст заявки, которая была подана Марией Ирис.

Помощник руководителя винодельни Fattoria della Aiola, которая фигурирует в расследовании Алексея Навального «Он вам не Димон» в отношении премьер-министра России Дмитрий Медведева, Дарья Ивлева рассказала РБК, что ColleMassari, которая является конкурентом их компании, подала заявку на регистрацию бренда, чтобы извлечь прибыль из скандала в отношении Медведева. Она отметила, что ColleMassari является известной в Тоскане компанией.

Однако коммерческий директор ColleMassari Мартен Лееревельд опроверг РБК информацию о подаче компанией заявки на регистрацию бренда Dimon. Он заявил, что информация об этом — «фейковая новость». Лееревельд отметил, что у компании нет продукции, которая называется Dimon. Он сообщил, что ColleMassari не планирует его производить и заявок на регистрацию бренда также не подавала.


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