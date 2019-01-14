Конфликтная ситуация в сызранской школе остается на контроле властей до полного выяснения обстоятельств

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В минувшие выходные в СМИ появились недостоверные сообщения о том, что старшеклассники сызранской школы напали на учителя и избили ее. Позже выяснилось, что учитель пострадала, разнимая драку между учениками. Инцидент произошел 10 января. К делу подключились правоохранительные органы, а также профильные ведомства регионального правительства.В понедельник, 14 января, Губернатор Самарской областив личном разговоре поблагодарил учителя физкультурышколы №27 г. Сызраниза смелость, проявленную при выполнении профессиональных обязанностей.Сейчас учитель находится под постоянным присмотром врачей. По словам Оксаны Лебедевой, она чувствует себя нормально, присутствуют небольшая головная боль и головокружение. Дмитрий Азаров пожелал педагогу скорейшего выздоровления и поинтересовался тем, как развивалась ситуация на самом деле.«Мальчишки начали драться. Я разнимала их и получила удар в лицо. Это произошло случайно, один мальчик хотел ударить другого, не меня», – рассказала Оксана Лебедева. При этом учитель подчеркнула, что давней вражды между школьниками не было.Глава региона отметил, что ситуация будет находиться под его личным контролем.«Вопиющий случай, обязательно буду разбираться. Безусловно, каждый педагог должен чувствовать себя защищенным, – подчеркнул Дмитрий Азаров. – Разберемся в ситуации и накажем хулигана», передает пресс-служба облправительства.