Кому, а главное, как поможет новый закон об ипотеке

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По мнению спикера Госдумы Вячеслава Володина, новые меры помогут россиянам, оказавшимся в сложной ситуации, сохранить средства.Что изменил новый закон?Теперь исполнительский сбор заёмщики (солидарные должники) будут платить сообща: 7% не с каждого должника, а со всех вместе.Участники госпрограмм помощи заёмщикам освобождаются от уплаты исполнительского сбора.Граждане, выплатившие ипотечный кредит в полном объёме, также освобождаются от уплаты исполнительского сбора.