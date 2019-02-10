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Новости /  Общество /  Социум  

Компания IKEA планирует запустить сервис по сдаче мебели в аренду

10 февраля 2019 18:01
121
Прокат сейчас входит в моду во всех сферах жизни.
Компания IKEA планирует запустить в феврале сервис по сдаче мебели в аренду. Впрочем, этот бизнес уже давно доступен простым россиянам. Лайф рассказывает, сколько можно заработать на аренде мебели и что пользуется большим спросом.

Москвичка Ксения съехала от родителей в собственную квартиру в новостройке. Помимо ипотеки девушке пришлось брать кредит на ремонт собственного жилья. В первую очередь в её планы входили заливка пола, выравнивание стен и обустройство санузла. "На мебель пока денег нет, а поспать можно и на матрасе", — говорила Ксюша.

Спустя полгода матрас утратил свою перспективу и периодически начал сдуваться. К утру девушка просыпалась фактически на полу. Вскоре ей захотелось комфорта: отправилась в мебельный магазин в надежде обзавестись уютной кроватью. Но, увы, цены оказались кусачими — стоимость односпальной кровати с подъёмным механизмом порядка 20 000 рублей. Покупку пришлось отложить ещё на неопределённое время. Ксения нашла выход из ситуации и просто взяла нужную мебель в аренду — всего за 5000 рублей на пару месяцев. За это время как раз смогла накопить на нормальную кровать.

Проблема покупки мебели стоит не только перед такими, как Ксения, но и перед теми, кто собирается снимать жильё. Довольно много на рынке аренды сдаётся квартир без мебели. И здесь уже встаёт два вопроса: на что купить, а потом где хранить? Прокат сейчас входит в моду во всех сферах жизни. Впрочем, это не принципиально новая идея, а хорошо забытое старое. Мебель (и не только) арендовали ещё во времена СССР. Тогда от безысходности, сегодня ради удобства.

Популярность сервиса проката мебели постоянно растёт. Как рассказали Лайфу аналитики сервиса бесплатных объявлений Avito, в аренду сдают в основном кресла и стулья — как современные, так и советского периода. Они идут в среднем от 500 рублей до 1 тыс. Стулья арендуют, например, на время прихода гостей.

— На текущий момент на сайте выставлены в аренду кресла и стулья, различающиеся по стилю и состоянию. Дороже всего обойдётся аренда дивана и двух кресел в стиле рококо в Санкт-Петербурге. Стоимость аренды гарнитура, выполненного из массива красного дерева, составит 145 тыс. рублей и сдаётся он строго на мероприятия и фотосъёмки, — рассказали Лайфу аналитики Avito.

В аренду можно сдать и старый советский диван, и современные кровати. Самую обычную кровать можно арендовать за 1500 рублей, а прокат кровати из натурального дерева начинается от 3000 рублей в месяц. Москвич Игорь, например, предлагает в аренду подушки-пуфики для вечеринки за 1990 рублей, а Анна даёт в прокат сундуки по 1000 рублей каждый.

Аналитики сообщили, что антикварная мебель в Москве оказалась более доступной, чем в Северной столице. Антикварный дубовый столовый гарнитур, состоящий из стола и 5 кресел, выставлен на продажу за 119 тыс. рублей. Однако гарнитур можно взять и в аренду. Также продавец отметил в объявлении, что гарнитур принадлежал бывшему ректору РЭУ им. Г.В. Плеханова А.И. Фефилову.

Самыми доступными по цене в аренду оказались пластиковые столы и стулья в Чебоксарах. Каждый предмет пользователь готов сдать в аренду для мероприятий за 90 рублей. В целом по стране популярные кресла-мешки можно взять в аренду в среднем за 250 рублей в день, а вот специальное кресло для визажистов жителям Тюмени обойдётся в 850 рублей в месяц.

— В Барнауле для тематических мероприятий предлагают необычные кресла из дерева, внешне напоминающие трон. Аренда такой мебели обойдётся в 2500 рублей в сутки. В Екатеринбурге можно даже найти в аренду трон высотой 1,8 метра из популярного сериала. Его аренда обойдётся в 5000 рублей, — рассказали Лайфу в Avito.

И всё-таки чаще всего пользователи предлагают в аренду предметы интерьера советских лет или, как сами продавцы их называют, "винтажные". Карболитовую лампу времён СССР можно взять в прокат за 500 рублей, а журнальные или кофейные столики — от 1500 рублей.

— В Москве можно взять в аренду гарнитур СССР из дивана и двух кресел, полностью отреставрированный и перетянутый. Есть и другие варианты: два кресла и столик; отреставрированное кресло из ГДР, гарнитур из двух кресел, стола и пуфов, — отметили аналитики Avito.

Также можно взять в прокат декорации для свадебных торжеств и других крупных мероприятий. Взять в аренду одноцветную скатерть предлагают за 500 рублей, а украшенную ткань с пайетками — за 3000 рублей. Короб для денег на свадьбу арендовать можно за 500 рублей. Правда, придётся оставить ещё и залог 1000 рублей. Цена за прокат свадебных арок начинается от 7000 рублей. Стоимость может превышать и 20 000 рублей.

Эксперты советуют пользоваться сервисом проката в целях экономии денег. Однако стоит помнить, что возвращать вещи необходимо в том же состоянии, в котором они были изначально. В противном случае за порчу имущества заёмщику придётся доплачивать арендодателю. Цена зависит лишь от масштабов нанесённого ущерба и от ценности самого товара.  
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Комментарии



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