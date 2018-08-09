Коммунальщики обманули Анастасию Волочкову на 1,5 миллиона рублей

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Недавно Волочкова узнала, что управляющая компания коттеджного посёлка обманывает её. Волочкова заметила, что стоимость коммунальных услуг всё время растёт. Сначала охрана, вывоз мусора, уборка и поддержание территории в достойном виде стоили 20 тысяч рублей в месяц, но постепенно эта сумма увеличилась до 50 тысяч.По её мнению, она переплатила за коммуналку 1,5 миллиона рублей. Это заставило Волочкову обратиться за помощью к юристу. Адвокат балерины утверждает, что повышение цен на коммунальные услуги происходило неоднократно в течение нескольких лет. Если проблему не удастся решить мирно, Волочкова намерена обратиться в суд.Причём соседи звезды платили за услуги гораздо меньше. "Подобный произвол происходит в течение нескольких лет. Представляете, какая сумма набежала кому-то в карман? Речь идёт о 1,5 миллиона рублей", — заявил изданию "Стархит" Владимир Комсолев, адвокат балерины. — Сейчас мы собираем документы и составляем акты претензионного порядка, чтобы наши обвинения не были голословными. Настя своим трудом зарабатывает каждую копейку и не намерена мириться с таким открытым грабежом".В последнее время Анастасию Волочкову просто преследуют финансовые неприятности. Сначала личный водитель артистки Александр Скиртач украл у неё три миллиона долларов, а потом Анастасия уличила в воровстве домработницу Раису.