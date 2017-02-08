"Коммерсант": отчисления НПФ в фонд гарантирования пенсий могут привязать к их доходности
8 февраля 2017 16:42
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Введение плавающей системы ставок отчислений в фонд гарантирования пенсионных накоплений (его формирует Агентство по страхованию вкладов, АСВ) обнаружилось в разделе "развитие инструментария сглаживания негативного эффекта на финансовый рынок".
При этом, по оценке участников рынка, вероятность повышения ставок отчислений в фонд гарантирования весьма высока, хотя и в среднесрочной перспективе.
Предполагается "определение плавающих ставок отчислений в фонд гарантирования в зависимости от средней доходности в системе ОПС". Сроки реализации предложения - второе полугодие 2017 года.
В действующей редакции дорожной карты, размещенной на сайте ЦБ, такого пункта нет. "Дорожная карта на 2017 год находится в стадии обсуждения, дополнительные комментарии преждевременны", - сообщили изданию в пресс-службе ЦБ.
В настоящее время в системе гарантирования пенсий АСВ состоит 41 НПФ. Совокупный объем пенсионных накоплений в этих фондах на 30 сентября 2016 года составлял около 2,1 трлн рублей. Накануне в АСВ сообщили, что фонд гарантирования пенсий составляет 593 млн рублей.
Сейчас отчисления НПФ в фонд гарантирования являются фиксированными. До 2016 года они составляли 0,0125% от суммы пенсионных накоплений в НПФ (с дисконтом 2,5%), с 2017 года до 2023 года величина взносов вырастет вдвое - до 0,025%. По решению совета директоров ЦБ, в случае двукратного сокращения фонда гарантирования взносы могут быть увеличены до 0,05%.
Источником отчислений является доход от инвестирования пенсионных накоплений, однако в случае его нехватки отчисления идут из собственных средств (капитала) фондов.
При этом о возможности расширении действия системы гарантирования пенсий - не только на основную сумму накоплений, но и на инвестдоход на уровне не ниже инфляции - в конце прошлого года говорил первый зампред ЦБ Сергей Швецов. По его оценке, реализация подобной инициативы повысит доверие граждан к пенсионной системе и мотивирует их к самостоятельному формированию пенсионного капитала, сообщает newsru.com.
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