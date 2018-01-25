Комментарий: Департамент образования Самары об инциденте с подростком, который пронес в школу оружие

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«По словам очевидцев, подросток не проявлял никакой агрессии, никому не угрожал. Поэтому мы считаем, что здесь нельзя проводитьпараллель с недавними событиями в школах Перми и Улан-Удэ», - подчеркнула заместитель Главы городского округа Самара – руководительДепартамента образования администрации СамарыВ настоящее время для подростка организовано индивидуальное психологическое сопровождение.Правоохранительные органы проводят проверку, сообщает пресс-служба администрации Самары.