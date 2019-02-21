Комфортная среда-2019: приоритет общественного контроля будет сохранен

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Инициативные и неравнодушные жители Самары продолжат следить за ходом и качеством ремонтных работ, которые будут проводиться на городских территориях в текущем году в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды». В Самаре завершились общественные обсуждения 20 дизайн-проектов территорий, которые стали «претендентами» на первоочередное благоустройство.В Кировском, Железнодорожном и Промышленном районах с 19 по 20 февраля жители Самары обсуждали не только визуальное оформление проектов, но и вносили конструктивные предложения по сохранению общественного контроля. Ведь одна из основных задач проекта «Формирование комфортной городской среды» – дать возможность активным гражданам участвовать в формировании «политики» благоустройства муниципалитета.Открывая встречу в Кировском районе, глава администрации Игорь Рудаков подчеркнул, что жители стали соавторами проекта реконструкции бульвара Металлургов. Кроме того, именно общественности принадлежит идея установки памятника первому директору Куйбышевского металлургического завода П.П. Мочалову. В этом году исполняется 110 лет со дня рождения видного деятеля отечественной промышленности.В Железнодорожном районе присутствующие на обсуждении самарцы поддержали установку арт-объектов на Крымской площади: ротонда (прим. цилиндрическая постройка, обычно увенчанная куполом), креативная конструкция «Маяк» и мозаика с изображением Крымского полуострова.Особый интерес вызвал и проект благоустройства территории, прилегающей к собору Кирилла и Мефодия со стороны ул. Солнечной в Промышленном районе. Здесь планируют обрезать старые деревья и посадить новые. Восстановить пешеходные дорожки. Поставить скамейки, фонари и детскую площадку с антитравматическим покрытием. В результате в Самаре появится новый минипарк, который станет излюбленным местом отдыха местных жителей и гостей города.Все эти идеи будут реализованы, если общественные пространства станут победителями предстоящего в марте прямого рейтингового голосования, передает пресс-служба горадминистрации.