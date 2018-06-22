Команды Самарской области учились привлекать инвесторов на Первой «Академии развития моногородов» в Набережных Челнах

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21 июня в Набережных Челнах на площадке «ИТ-парка» прошла Академия развития моногородов. В мероприятии приняли участие около 200. представителей 79 моногородов из субъектов, входящих в состав Приволжского федерального округа, включая республикиБашкортостан, Марий Эл, Мордовию, Татарстан, Удмуртию, Чувашию, Пермский край, Кировскую, Нижегородскую, Оренбургскую, Пензенскую, Самарскую, Саратовскую и Ульяновскую области.Семинар–конференция в Набережных Челнах стал третьим в рамках Академии развития моногородов – нового федеральногообразовательного проекта, инициированного Фондом развития моногородов для команд из всех 319 монопрофильных муниципальных образований страны. Проект был запущен 31 мая в Екатеринбурге, куда приехали более 140 участников из 37 уральских моногородов. Затем 14 июня однодневный семинар-конференция в Новосибирске объединил 150 представителей из 66 сибирских моногородов. В ближайшиймесяц аналогичные мероприятия для разных федеральных округов пройдут в Каспийске, Хабаровске и Москве.В Набережных Челнах в составе команд моногородов собрались представители органов местного самоуправления и региональных органов власти, а также предприниматели, реализующие инвестпроекты в монопоселениях. Первый заместитель премьер-министра Республики Татарстан Рустам Нигматуллин отметил, что обучение помогает вписываться в непростые экономические реалии. «Перед тем, как запускать инвестпроекты, инвесторы проводят экономический анализ и задают вопросы региональным и муниципальным органам власти о наличии инфраструктуры, стоимости электроэнергии и других аспектах, связанных с развитием промышленности в моногородах. Благодаря поддержке Фонда развития моногородов у нас есть ответы на эти вопросы. Причем обучение позволяет каждой команде понять, в чем привлекательность именно ее моногорода, трудовых ресурсов, инфраструктуры, и тем самым добиться, чтобы инвесторы решились вложить деньги в эту территорию, что всегда непросто», – пояснил Рустам Нигматуллин.В пользу обучения высказался и мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев, который был одним из активных участников первого федерального образовательного проекта Фонда развития моногородов, который был реализован в Москве совместно с РАНХиГС, бизнес-школой «Сколково», проходил в течение 2 лет и завершилась в конце 2017 года. В проекте участвовали команды всех 319 монопоселений.«Мы учились у лучших специалистов страны, и во многом благодаря обучению проект по развитию моногородов показал хорошие результаты. Я по своему городу вижу, – отметил Наиль Магдеев. – Сейчас в Набережных Челнах самый низкий за последние 17 лет уровеньбезработицы. Нет напряженности на рынке труда, которая была еще 4-5 лет назад. Появились инвесторы, высокотехнологичныепроизводства, около 3 тыс. новых рабочих мест. Это результат обучения, а также использования всех инструментов поддержки, которыепредлагает Фонд развития моногородов, Фонд развития промышленности, Корпорации МСП и многие другие организации».Заместитель председателя Внешэкономбанка, руководитель приоритетной программы «Комплексное развитие моногородов» Ирина Макиева подчеркнула, что в ходе первого образовательного проекта команды 319 моногородов не только получили инструменты дляразвития своих территорий, но что еще важно – сплотились и стали единой командой. «Мы запустили маховик преобразований, а теперь идем дальше. Программа развития моногородов собирает ресурсы министерств и адресует их моногородам. Ваша задача сейчас –научиться, как взять этот ресурс и грамотно им воспользоваться. Важно учитывать 12 национальных проектов, которые определил президент России, они будут состоять из федеральных проектов – именно в них нужно активно включаться монопоселениям. При этомнеобходимо обратить внимание на недавно опубликованный Фондом развития моногородов обновленный единый перечень мер поддержки, и мы будем говорить о возможностях их использования, а их много, ведь на развитие территорий государство выделяет около 300 млрд в год», – сказала Ирина Макиева.Генеральный директор Фонда развития моногородов Илья Кривогов напомнил, что в ходе двухгодичного обучения, которое завершилось в 2017 году, команды моногородов разработали программы комплексного развития своих территорий. «Большинство команд, в том числе из моногородов ПФО, не только активно реализуют запланированные проекты, но и ищут новые пути развития. Мы видим, как многиесумелиналадить диалог с городскими сообществами, что позволило за короткий срок преобразовать городскую среду монотерриторий. Но ряд вопросов еще открыт, в частности, нужно отметить слабую работу с инвесторами, а также недостаточное применение существующихмер господдержки. Программа Академии развития моногородов нацелена на преодоление препятствий, которые мешают добиться максимального успеха»,– сказал Илья Кривогов.Одним из ключевых пунктов программы Академии развития моногородов стала деловая игра «Поиск инвестора», которая специально разработана для образовательного проекта. Игра помогла представителям органов власти и предпринимателям на практике оценить разныестратегии коммуникации и найти действенные способы привлечения инвесторов на свои территории.Не меньший интерес вызвал воркшоп «Деньги для реализации проектов», где эксперты Минэкономразвития России, Фонда развития моногородов, Фонда развития промышленности, рассказывали о различных мерах финансовой поддержки предприятий, особенностях работы на базе ТОСЭР, способах создания инфраструктуры для новых инвестпроектов, программах льготных займов. Большое внимание уделили презентации успешных бизнес-кейсов, уже реализованных на территории моногородов.Также программа Академии развития моногородов» включала несколько семинаров. В частности, представители «Яндекс.Такси» показали, каким образом онлайн-сервисы позволяют решать проблемы малых городов. А глава проектной группы «8 линий» Антон Кочуркинрассказал, как доступными средствами преобразовать общественные городские пространства. Отдельный семинар посвятили способам привлечения внебюджетного финансирования для реализации социальных проектов в моногородах. Специалисты Фонда развития моногородов представили программы негосударственных фондов по поддержке социальных проектов.Эксперт Фонда «Наше будущее», руководитель Центра инноваций социальной сферы (ЦИСС) Республики Татарстан Антон Дыганов познакомил участников с продуктами по поддержке социальных предпринимателей. Личным опытом организации системы поддержки социальных проектов в своем моногороде поделилась заместитель главы администрации Воткинска (Удмуртская Республика) Ольга Сорокина, сообщает пресс-служба Фонда развития моногородов.