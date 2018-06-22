Команды Самарской области учились привлекать инвесторов на Первой «Академии развития моногородов» в Набережных Челнах
22 июня 2018 16:00
13
Башкортостан, Марий Эл, Мордовию, Татарстан, Удмуртию, Чувашию, Пермский край, Кировскую, Нижегородскую, Оренбургскую, Пензенскую, Самарскую, Саратовскую и Ульяновскую области.
Семинар–конференция в Набережных Челнах стал третьим в рамках Академии развития моногородов – нового федерального
образовательного проекта, инициированного Фондом развития моногородов для команд из всех 319 монопрофильных муниципальных образований страны. Проект был запущен 31 мая в Екатеринбурге, куда приехали более 140 участников из 37 уральских моногородов. Затем 14 июня однодневный семинар-конференция в Новосибирске объединил 150 представителей из 66 сибирских моногородов. В ближайший
месяц аналогичные мероприятия для разных федеральных округов пройдут в Каспийске, Хабаровске и Москве.
В Набережных Челнах в составе команд моногородов собрались представители органов местного самоуправления и региональных органов власти, а также предприниматели, реализующие инвестпроекты в монопоселениях. Первый заместитель премьер-министра Республики Татарстан Рустам Нигматуллин отметил, что обучение помогает вписываться в непростые экономические реалии. «Перед тем, как запускать инвестпроекты, инвесторы проводят экономический анализ и задают вопросы региональным и муниципальным органам власти о наличии инфраструктуры, стоимости электроэнергии и других аспектах, связанных с развитием промышленности в моногородах. Благодаря поддержке Фонда развития моногородов у нас есть ответы на эти вопросы. Причем обучение позволяет каждой команде понять, в чем привлекательность именно ее моногорода, трудовых ресурсов, инфраструктуры, и тем самым добиться, чтобы инвесторы решились вложить деньги в эту территорию, что всегда непросто», – пояснил Рустам Нигматуллин.
В пользу обучения высказался и мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев, который был одним из активных участников первого федерального образовательного проекта Фонда развития моногородов, который был реализован в Москве совместно с РАНХиГС, бизнес-школой «Сколково», проходил в течение 2 лет и завершилась в конце 2017 года. В проекте участвовали команды всех 319 монопоселений.
«Мы учились у лучших специалистов страны, и во многом благодаря обучению проект по развитию моногородов показал хорошие результаты. Я по своему городу вижу, – отметил Наиль Магдеев. – Сейчас в Набережных Челнах самый низкий за последние 17 лет уровень
безработицы. Нет напряженности на рынке труда, которая была еще 4-5 лет назад. Появились инвесторы, высокотехнологичные
производства, около 3 тыс. новых рабочих мест. Это результат обучения, а также использования всех инструментов поддержки, которые
предлагает Фонд развития моногородов, Фонд развития промышленности, Корпорации МСП и многие другие организации».
Заместитель председателя Внешэкономбанка, руководитель приоритетной программы «Комплексное развитие моногородов» Ирина Макиева подчеркнула, что в ходе первого образовательного проекта команды 319 моногородов не только получили инструменты для
развития своих территорий, но что еще важно – сплотились и стали единой командой. «Мы запустили маховик преобразований, а теперь идем дальше. Программа развития моногородов собирает ресурсы министерств и адресует их моногородам. Ваша задача сейчас –
научиться, как взять этот ресурс и грамотно им воспользоваться. Важно учитывать 12 национальных проектов, которые определил президент России, они будут состоять из федеральных проектов – именно в них нужно активно включаться монопоселениям. При этом
необходимо обратить внимание на недавно опубликованный Фондом развития моногородов обновленный единый перечень мер поддержки, и мы будем говорить о возможностях их использования, а их много, ведь на развитие территорий государство выделяет около 300 млрд в год», – сказала Ирина Макиева.
Генеральный директор Фонда развития моногородов Илья Кривогов напомнил, что в ходе двухгодичного обучения, которое завершилось в 2017 году, команды моногородов разработали программы комплексного развития своих территорий. «Большинство команд, в том числе из моногородов ПФО, не только активно реализуют запланированные проекты, но и ищут новые пути развития. Мы видим, как многиесумели
наладить диалог с городскими сообществами, что позволило за короткий срок преобразовать городскую среду монотерриторий. Но ряд вопросов еще открыт, в частности, нужно отметить слабую работу с инвесторами, а также недостаточное применение существующих
мер господдержки. Программа Академии развития моногородов нацелена на преодоление препятствий, которые мешают добиться максимального успеха»,– сказал Илья Кривогов.
Одним из ключевых пунктов программы Академии развития моногородов стала деловая игра «Поиск инвестора», которая специально разработана для образовательного проекта. Игра помогла представителям органов власти и предпринимателям на практике оценить разные
стратегии коммуникации и найти действенные способы привлечения инвесторов на свои территории.
Не меньший интерес вызвал воркшоп «Деньги для реализации проектов», где эксперты Минэкономразвития России, Фонда развития моногородов, Фонда развития промышленности, рассказывали о различных мерах финансовой поддержки предприятий, особенностях работы на базе ТОСЭР, способах создания инфраструктуры для новых инвестпроектов, программах льготных займов. Большое внимание уделили презентации успешных бизнес-кейсов, уже реализованных на территории моногородов.
Также программа Академии развития моногородов» включала несколько семинаров. В частности, представители «Яндекс.Такси» показали, каким образом онлайн-сервисы позволяют решать проблемы малых городов. А глава проектной группы «8 линий» Антон Кочуркин
рассказал, как доступными средствами преобразовать общественные городские пространства. Отдельный семинар посвятили способам привлечения внебюджетного финансирования для реализации социальных проектов в моногородах. Специалисты Фонда развития моногородов представили программы негосударственных фондов по поддержке социальных проектов.
Эксперт Фонда «Наше будущее», руководитель Центра инноваций социальной сферы (ЦИСС) Республики Татарстан Антон Дыганов познакомил участников с продуктами по поддержке социальных предпринимателей. Личным опытом организации системы поддержки социальных проектов в своем моногороде поделилась заместитель главы администрации Воткинска (Удмуртская Республика) Ольга Сорокина, сообщает пресс-служба Фонда развития моногородов.
Добавить комментарий
Комментарии
Социум
22 июня 2018 16:00
Обучение помогает вписываться в непростые экономические реалии. Социум
12
22 июня 2018 15:39
Выдающегося российского конструктора авиационных, ракетных и наземных двигателей. Социум
43
22 июня 2018 15:30
Запрещено разводить костры, бросать горящие спички, окурки, выполнять работы с открытым огнем, а также засорять лес бытовыми, строительными, промышленными и... Социум
47
Здравоохранение
22 июня 2018 14:32
23 июня с 16.00 до 18.00 в парке им. Ю.А. Гагарина все желающие самарцы и гости города смогут пройти экспресс-тестирование на ВИЧ в рамках акции «Знать о ВИЧ-значит... Здравоохранение
64
22 июня 2018 13:01
Прием взрослого населения будет проводиться с 9.00 до 14.00 по предварительной записи. Здравоохранение
108
22 июня 2018 12:57
Успейте проверить своё здоровье! Здравоохранение
94
Новости медицины
13 мая 2018 20:26
Тонометр необходим для контроля артериального давления, желательно использовать его при первых признаках гипертонической болезни. Новости медицины
167
8 мая 2018 16:24Выбор роддома
Сегодня будущая мама имеет возможность выбирать, в каком родильном доме ей рожать ребенка. Новости медицины
156
3 мая 2018 19:17
Особой формой осложнений инфекционно-воспалительных патологий пищеварительной системы или других органов является формирование абсцессов. Новости медицины
209
Туризм
22 июня 2018 13:53
На первом месте оказался Саранск. Туризм
100
14 июня 2018 09:32
Изменения введены на время чемпионата мира по футболу. Туризм
50
13 июня 2018 19:50
Греция – невероятно красивая страна, известная своей историей и бесконечной красотой архитектуры. У всех Греция ассоциируется с Афинами, монастырями из... Туризм
27
Образование
21 июня 2018 11:45
На площадке «КБ37» прошла презентация потенциальных бизнес-проектов от участников первого набора ректорской бизнес-школы. Образование
267
20 июня 2018 16:47
В российских школах могут исчезнуть традиционные учебники по ряду предметов, а проверка письменных работ будет автоматизирована, следует из рабочей версии... Образование
280
20 июня 2018 12:58
Изменения рассматриваются в рамках проекта «Цифровая школа». Образование
236
Культура
21 июня 2018 09:39
Он представит гостям мундиаля самарский модерн как единый ансамбль памятников архитектуры. Культура
249
21 июня 2018 09:16
Наш город принимает футбольную команду и болельщиков из франкофонной страны Сенегал в рамках ЧМ. Культура
184
20 июня 2018 13:05
Встреча пройдет 22 июня. Культура
210
Мода
10 января 2018 17:11
Простые футболки - оптимальный вариант для занятий спортом и повседневного использования. Мода
714
10 ноября 2017 17:51
Сегодня кеды используются не только для спортивных занятий. Они являются обязательным аксессуаром в гардеробе современной модницы. Большим спросом... Мода
1024
25 октября 2017 18:14Разнообразие вариаций чехлов для Xiaomi Redmi Note 4
Смартфон Xiaomi Redmi Note 4 отличается от своих предшественников не только новыми привлекательными техническими возможностями, но и внешним видом. Мода
968
Видео
20 июня 2018 14:02
Договор заключен между Ставропольским районом, г.о.Жигулевск и национальным парком. Экология
409
19 июня 2018 12:28
Спасли застрявших случайные прохожие. Происшествия
514
16 июня 2018 10:03
Она значительно улучшила пропускную способность на всем протяжении участка. Транспорт
91
11 июня 2018 10:54
Он посвящен памяти Героя России Евгения Золотухина. Социум
62
9 июня 2018 09:02
Президент приветствовал поклонников футбола и лучшие футбольные сборные планеты. ЧМ-2018
58
5 мая 2018 11:47
На фестивале в честь Дня Победы желающим предлагали прокатиться по песчаной площадке на танке за 300 руб. Происшествия
587
Фоторепортажи
2 июня 2018 20:11
В каждой из тематических зон гостей ожидает собственная программа. Культура
54
10 мая 2018 10:20
Гостей ждали выступления творческих коллективов города, работа полевой кухни. Социум
456
5 мая 2018 17:08
Вход на репетицию был свободным для всех желающих. Социум
744
1 мая 2018 19:22
Помимо площади Куйбышева праздничные мероприятия прошли на второй очереди набережной Волги. Социум
909
25 апреля 2018 21:04
Он расположен в Крутых Ключах на ул. Мира. Новости компаний
647
18 февраля 2018 16:34
Основные гуляния развернулись на площади им. Куйбышева. Культура
2008
Мероприятия