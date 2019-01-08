Командующим 2-й Гвардейской армией назначен генерал-майор Андрей Колотовкин
8 января 2019 14:15
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Андрей Владимирович нёс службу в Крыму, Волгоградской области, награждён медалью «За отвагу», двумя орденами Мужества, орденом «За военные заслуги». Сегодня командующего представили губернатору Дмитрию Азарову.
Губернатор Дмитрий Азаров подчеркнул, что одно из важнейших направлений совместной работы Правительства и командования - военно-патриотическое воспитание. В Самарской области традиционно проходят значимые мероприятия - Парад Победы и Парад Памяти. Также регион готовится принять масштабные учения.
Рустам Мурадов, возглавлявший командование 2-й армией, назначен на должность заместителя командующего Южным военным округом, передает пресс-служба департамента информационной политики СО.
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