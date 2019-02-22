Командующий войсками ЦВО Александр Лапин получил звание генерал-полковника
22 февраля 2019 14:34
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Александр Лапин родился 1 января 1964 года в Казани. Окончил Казанское высшее танковое командное училище, Военную академию бронетанковых войск, Военную академию Генерального штаба ВС РФ. Награжден орденами Святого Георгия IV степени, «За заслуги перед Отечеством» IV степени с мечами, Александра Невского, Мужества, «За военные заслуги» и многими медалями. Военную службу начал в 1982 году с должности стрелка срочной службы. После окончания танкового командного училища проходил службу на различных командных и штабных должностях в Ленинградской области, Северном флоте и Северо-Кавказском военном округе.
После окончания бронетанковой академии служил командиром отдельного танкового батальона, затем начальником штаба и командиром отдельного танкового полка 19-й мотострелковой дивизии 58-й армии.
С 2003 по 2006 годы - командир отдельной мотострелковой бригады, с 2006 по 2007 годы - командир 20-й гвардейской мотострелковой дивизии (Волгоград).
2009 года проходил службу в должности заместителя командующего 58-й армией (Владикавказ).
В 2014 году назначен первым заместителем командующего - начальником штаба Восточного военного округа. До конца ноября 2017 года служил в должности начальника штаба группировки Вооруженных сил РФ в Сирии.
Указом Президента Российской Федерации от 22 ноября 2017 года назначен командующим войсками Центрального военного округа, передает пресс-служба ЦВО.
Фото: пресс-служба ЦВО
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