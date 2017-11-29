Командующий армией в Самаре стал заместителем начальника Генштаба минобороны РФ
29 ноября 2017 13:38
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Генерал с сирийским боевым опытом, командующий второй гвардейской общевойсковой Краснознаменной армией в Самаре пошел на повышение. Геннадий Жидко стал одним из новых заместителей начальника Генштаба ВС РФ. Сообщение об этом появилось в официальной газете Минобороны РФ «Красная звезда».
Представители ведомства отмечают, что именно под командованием Геннадия Жидко одно из подразделений миротворческой бригады Центрального военного округа Самарской области получило почетное звание «ударная». Кроме того, офицеры на практике изучили новую методику и провели занятия по боевой подготовке со взводами, ротами, батальонами и приданными подразделениями. Они научились выполнять огневые задачи с помощью компьютерного артиллерийского полигона «Артерра».
Кто возглавит вторую гвардейскую общевойсковую Краснознаменную армию пока неизвестно, пишет 63.ру.
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