Командир Самарского соединения Росгвардии посетил в больнице военнослужащего, раненого ножом

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Ранее судимый за незаконной оборот наркотиков мужчина 1973 года рождения, при сопровождении войсковым нарядом в отдел полиции, внезапно достал нож и ударил им рядового Салиха Махмутова.Старший патруля сержант Булат Нуризянов вместе с рядовым Александром Яковлевым оказали первую доврачебную помощь раненому сослуживцу, а рядовой Валерий Базартынов начал преследование злоумышленника и вскоре задержал его.Убегая от военнослужащего Росгвардии, мужчина выбросил нож и находившийся при нем пистолет – в дальнейшем они были изъяты следственно-оперативной группой. В кармане одежды задержанного стражи правопорядка обнаружили магазин, снаряженный мелкокалиберными патронами.По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа».Раненого Салиха Махмутова экстренно доставили в больницу, он был прооперирован. Сейчас его уже перевели из реанимации в обычную палату.Генерал-майор Линар Нигматзянов пожелал военнослужащему скорейшего выздоровления и возвращения в строй, передал ему корзину фруктов и благодарность от лица командования воинской части. Командир Самарского соединения Росгвардии в знак благодарности и признательности за воспитание поблагодарил маму Салиха – Зульфию Махмутову и вручил ей букет цветов.Руководством Росгвардии принято решение представить военнослужащих к наградам за грамотные действия при задержании злоумышленника, сообщает пресс-группа Управления Росгвардии по Самарской области.Фото: пресс-группа Управления Росгвардии по Самарской области