Команда спецназовцев провела тренировки на полигоне в Самарской области

71

Спецназовцы Центрального военного округа представят Россию на международном соревновании разведывательных групп специального назначения «Золотой филин», которое пройдет в Казахстане в третьей декаде мая.Команда из 16 спецназовцев на этой неделе провела последние тренировки на полигоне в Самарской области и убыла к месту проведения соревнования. Им предстоит там выполнить ряд нормативов по тактико-специальной, огневой, разведывательной подготовке, показать уровень индивидуального мастерства, а также продемонстрировать отработку командных действий в тылу условного противника.Делегации военнослужащих армий ближнего и дальнего зарубежья обменяются информацией по новым методикам действий спецназа, тактико-техническим характеристикам современных средств вооружения и снаряжения.