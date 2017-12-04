Команда Самарской области завоевала четыре медали на Национальном чемпионате «Абилимпикс»

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В компетенции «Ландшафтный дизайн» необходимо было составить композицию в деревянном коробе – изобразить сухой ручей, используя гальку. Михаил Плужников (Технологический колледж им. Н.Д. Кузнецова) занял I место в данной номинации. «Соперники былидостойные. Каждый показал свои знания на высшем уровне. Я участвовал в соревнованиях уже второй раз. В прошлом году занял III место.Благодаря хорошей подготовке, мои учителям и усердным тренировкам в этом году я стал победителем», – поделился Михаил Плужников.Арина Кисурина (Самарский государственный колледж) завоевала II место в компетенции «Издательское дело». «На чемпионате мы занимались вёрсткой книги, корректурой текста. Участники готовилась к совершенно другим заданиям, но их поменяли, поэтому былосложно. Победа в соревнованиях – это огромный опыт. Теперь я на шаг ближе к тому профессиональному уровню, к которому стремлюсь», – рассказала девушка.В компетенции «Массажист» III место занял Дмитрий Ляхов (Кинель- Черкасский филиал Тольяттинского медицинского колледжа), а в компетенции «Медицинский и социальный уход» – Анастасия Гапонова (Тольяттинский медицинский колледж).Заместитель министра образования и науки Самарской области Светлана Бакулина:«Перед нами стоит очень важная задача трудоустроить ребят после того, как они закончат обучение в своих профессиональныхобразовательных организациях. Уровень компетенций победителей чемпионата соответствует международным требованиям. Этот факт всегда привлекает работодателей», сообщает пресс-служба облправительства.